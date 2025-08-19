Catia Fonseca desfila em praia do Rio e arranca elogios: 'Que maravilhosa'

No Rio de Janeiro, participando do Dança dos Famosos, Catia Fonseca desfila na areia e impressiona ao surgir deslumbrante no local

A apresentadora Catia Fonseca compartilhou uma foto nesta terça-feira, 19, curtindo uma praia do Rio de Janeiro. Participante do Dança dos Famosos, a ex-comunicadora da Band surgiu desfilando na areia entre um ensaio e uma folga.

Usando um biquíni estampado, de modelo sem alça, a famosa esbanjou beleza e logo arrancou elogios de seus seguidores.

"Já que abriu o sol acordei cedo para dar uma caminhada na praia. Só não deu para mergulhar porque o mar estava muito agitado. Como eu amo o Rio de Janeiro", contou sobre a experiência que teve no local.

Nos comentários, os internautas admiraram a apresentadora. "Garota de Ipanema", elogiaram. "Que maravilhosa", disseram outros ao verem o clique.

Vale lembrar que, nos últimos meses, Catia Fonseca anunciou sua saída da Band. Ela comandava o programa Melhor da Tarde na emissora. "Com carinho e verdade, encerro um ciclo. Foram mais de 30 anos de uma trajetória construída com aquilo que sempre me guiou: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o primeiro dia — levar alegria, leveza e bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto afeto ao longo dessa caminhada. Hoje, com o coração sereno, reconheço que é hora de fechar um capítulo importante da minha história (...)", disse ela em um trecho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Catia Fonseca (@catiafonseca)

Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou. Leia mais aqui!