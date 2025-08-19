CARAS Brasil
Catia Fonseca desfila em praia do Rio e arranca elogios: 'Que maravilhosa'

No Rio de Janeiro, participando do Dança dos Famosos, Catia Fonseca desfila na areia e impressiona ao surgir deslumbrante no local

por Nataly Paschoal
Publicado em 19/08/2025, às 10h34

Catia Fonseca desfila em praia do Rio de Janeiro
Catia Fonseca desfila em praia do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Catia Fonseca compartilhou uma foto nesta terça-feira, 19, curtindo uma praia do Rio de Janeiro. Participante do Dança dos Famosos, a ex-comunicadora da Band surgiu desfilando na areia entre um ensaio e uma folga.

Usando um biquíni estampado, de modelo sem alça, a famosa esbanjou beleza e logo arrancou elogios de seus seguidores.

"Já que abriu o sol acordei cedo para dar uma caminhada na praia. Só não deu para mergulhar porque o mar estava muito agitado. Como eu amo o Rio de Janeiro", contou sobre a experiência que teve no local.

Nos comentários, os internautas admiraram a apresentadora. "Garota de Ipanema", elogiaram. "Que maravilhosa", disseram outros ao verem o clique.

Vale lembrar que, nos últimos meses, Catia Fonseca anunciou sua saída da Band. Ela comandava o programa Melhor da Tarde na emissora. "Com carinho e verdade, encerro um ciclo. Foram mais de 30 anos de uma trajetória construída com aquilo que sempre me guiou: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o primeiro dia — levar alegria, leveza e bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto afeto ao longo dessa caminhada. Hoje, com o coração sereno, reconheço que é hora de fechar um capítulo importante da minha história (...)", disse ela em um trecho. 

Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou. Leia mais aqui!

