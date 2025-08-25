Beleza da mãe de Ana Castela chama a atenção em novas fotos

Mãe de Ana Castela, Michele Castela exibe seu look deslumbrante para show da filha e recebe milhares de elogios dos fãs

Mãe da cantora Ana Castela, Michele Castela caprichou na escolha do look para prestigiar um show da filha no último final de semana. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos do seu visual prontíssimo e arrancou elogios dos seguidores.

Os fãs ficaram de queixo caída com a beleza da mãe da artista. Tanto que ela recebeu milhares de elogios nos comentários do seu post.

“Gata demais”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, escreveu outro. “Gente, que mulher mais linda”, contou mais um. “Um espetáculo! Simplesmente impecável”, declarou outro. “A beleza é de família”, elogiou um seguidor.

Previsão sobre Ana Castela e Zé Felipe

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

