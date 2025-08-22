Lustre diferentão de Ana Castela chama a atenção em foto da casa dela

A cantora Ana Castela mostra novo spoiler da reforma de sua mansão e revela como é o lustre diferentão da sala de estar

A cantora Ana Castela caprichou na escolha dos novos móveis e enfeites de sua casa. A estrela está reformando a mansão e redecorando o local. Assim, ela mostrou uma nova foto da sala de estar integrada com a sala de jantar e um detalhe roubou a cena: o lustre.

Na foto, Ana revelou que escolheu um lustre diferentão, que é feito com vários chifres entrelaçados. O lustre inusitado chamou a atenção e também se destacou por combinar com o estilo musical dela, que é o sertanejo.

Foto do novo lustre de Ana Castela

A cozinha de Ana Castela

A cantora Ana Castela mostrou um pouco de seu novo lar nas redes sociais. Ela gravou imagens para mostrar detalhes de como está ficando sua nova cozinha ao realizar reforma em seu lar.

A sertaneja revelou uma imagem da cozinha praticamente pronta. O local possui eletrodomésticos de última geração e feitos em inox. Os armários foram produzidos em tom de verde escuro e as bancadas e a ilha possuem pedra em tom de creme. Enquanto isso, o teto tem revestimento de madeira. A cozinha ainda conta com pia preta em estilo de fazenda e de frente para a janela com vista para a área externa.

Ana Castela também aproveitou para mostrar o seu abajur diferentão. Ela escolheu um abajur em formato de cavalo em tamanho real. A escultura de um cavalo preto conta com a cúpula de uma luminária na cabeça e ficará na sala de estar da casa, perto de uma grande mesa de jantar em madeira.

Previsão sobre Ana Castela e Zé Felipe

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

Leia também: Zé Felipe abre o jogo sobre a convivência com Virginia após a separação