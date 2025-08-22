CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Casa dos famosos
  2. Lustre diferentão de Ana Castela chama a atenção em foto da casa dela
Casa dos famosos / Decoração

Lustre diferentão de Ana Castela chama a atenção em foto da casa dela

A cantora Ana Castela mostra novo spoiler da reforma de sua mansão e revela como é o lustre diferentão da sala de estar

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 15h00 - Atualizado às 15h15

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Castela
Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Ana Castela caprichou na escolha dos novos móveis e enfeites de sua casa. A estrela está reformando a mansão e redecorando o local. Assim, ela mostrou uma nova foto da sala de estar integrada com a sala de jantar e um detalhe roubou a cena: o lustre.

Na foto, Ana revelou que escolheu um lustre diferentão, que é feito com vários chifres entrelaçados. O lustre inusitado chamou a atenção e também se destacou por combinar com o estilo musical dela, que é o sertanejo.

Foto do novo lustre de Ana Castela
Foto do novo lustre de Ana Castela

A cozinha de Ana Castela

A cantora Ana Castela mostrou um pouco de seu novo lar nas redes sociais. Ela gravou imagens para mostrar detalhes de como está ficando sua nova cozinha ao realizar reforma em seu lar.

A sertaneja revelou uma imagem da cozinha praticamente pronta. O local possui eletrodomésticos de última geração e feitos em inox. Os armários foram produzidos em tom de verde escuro e as bancadas e a ilha possuem pedra em tom de creme. Enquanto isso, o teto tem revestimento de madeira. A cozinha ainda conta com pia preta em estilo de fazenda e de frente para a janela com vista para a área externa.

Ana Castela também aproveitou para mostrar o seu abajur diferentão. Ela escolheu um abajur em formato de cavalo em tamanho real. A escultura de um cavalo preto conta com a cúpula de uma luminária na cabeça e ficará na sala de estar da casa, perto de uma grande mesa de jantar em madeira.

Casa de Ana Castela

Casa de Ana Castela

Previsão sobre Ana Castela e Zé Felipe

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

Leia também: Zé Felipe abre o jogo sobre a convivência com Virginia após a separação

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Casa dos famososana castela
Ana Castela Ana Castela  

Leia também

nova compra

Lucas Rangel e Lucas Bley - Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos

Decisão

Arlindo Cruz e Flora Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Arlindo Cruz decide sair de onde morava com o pai: ‘Sufocando'

venda

Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila Braga - Foto: Reprodução/Instagram

Mansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos

Decoração

Rafa Kalimann - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto

Decoração

Maya Massafera mostra seu closet - Foto: Reprodução / YouTube

Maya Massafera exibe seu closet enorme, que parece uma loja

Decoração

Pedro Bial - Foto: Globo/ Leo Rosario

Pedro Bial revela itens inusitados que tem em sua sala

Últimas notícias

Preta GilPreta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será
Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico VivePrêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil
Irmão de Sheron Menezzes faleceu aos 36 anosMãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'
Filho de mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa e dá exemploApós sofrer bullying por ter tido mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa
Sophia Valverde e Pietro KraussComo Sophia Valverde conheceu o noivo? Atriz revela início do romance
Mário Sérgio toma fora de OdeteVale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'
Michel TelóMichel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa
Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack BradyEle cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
NoneOfertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
Lucas Rangel e Lucas BleyLucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade