Yuri Lima mostra nova fase de Nala, sua filha com Iza; veja o vídeo

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para compartilhar uma novidade sobre a filha Nala, que é fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. A pequena, que está com 9 meses, entrou em uma nova fase de seu crescimento e já está engatinhando.

No vídeo compartilhado, a pequena aparece engatinhando em um corredor de casa e exibindo seus cabelos cacheados. Ao compartilhar o vídeo, o papai coruja adicionou apenas um emoji de coração vermelho.

Recentemente, Nala surgiu ao lado da mãe em um vídeo nas redes sociais. No registro, a bebê aparece se reconhecendo na câmera. "Posso gravar agora? Ela não se aguenta! Quem é essa aqui?", perguntou Iza. "Neném", respondeu Nala, arrancando um sorriso da mãe. Relembre!

Curiosidades sobre Nala, filha de Iza e Yuri Lima

Nala nasceu em 13 de outubro de 2024, em uma maternidade no Rio de Janeiro, por meio de uma cesariana.

O nome da menina carrega um significado especial: “dádiva, presente, amorosa, sucesso e rainha”. A escolha foi feita por Iza como uma homenagem à personagem Nala, do clássico O Rei Leão.

Após o nascimento da filha, a cantora lançou a música Como Posso Amar Assim?, dedicada à pequena e à experiência da maternidade.

O batizado de Nala foi realizado no Santuário da Penha, uma das igrejas mais tradicionais do Rio. O padrinho é Yan Lima, irmão de Yuri Lima, e a madrinha é Maria Clara, prima de Iza.

Quando começou o relacionamento de Iza e Yuri?

Iza assumiu publicamente seu relacionamento com Yuri em fevereiro de 2023. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, em agosto do ano passado, a artista contou que conheceu o então namorado através das redes sociais.

"Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música", disse ela, que ainda declarou como anda a sua amorosa. "Estou em uma fase muito especial. Achei que não teria vontade de casar na igreja novamente, mas com o Yuri eu tenho", disse na época.

