Namorado de Iza se despede dos campos de futebol: ‘Fim de ciclo’

Namorado da cantora Iza, o atleta Yuri Lima não é mais jogador de futebol. Afastado dos campos há alguns meses, ele encerrou oficialmente a sua carreira nos campos e já iniciou sua nova profissão.

Em um vídeo nas redes sociais, Lima contou que estava se despedindo do posto de jogador de futebol profissional depois de 15 anos de trajetória no esporte. Agora, ele será integrante de uma agência de intermediação de atletas e clubes de futebol.

"Desde pequeno, o futebol sempre fez parte da minha vida. Era o sonho do meu pai e acabou virando o nosso também. Eu e meus irmãos crescemos com uma bola no pé, e foi dali do Capão Redondo que eu saí para viver tudo aquilo que a gente imaginava quando era moleque. Joguei em grandes estádios, com grandes jogadores e sou grato por cada clube que me abraçou e me permitiu fazer parte da sua história. Eu sei que hoje o que eu sou é por causa das pessoas que cruzaram o meu caminho e por tudo que o futebol me trouxe. Foram muitas batalhas mentais, muito esforço físico e muita dedicação”, disse ele.

E completou: "Por trás de cada partida teve muito mais do que treino, teve sacrifício, teve fé, teve o apoio da minha família, que sempre acredito junto comigo. Cada gota de suor, cada desafio superado, tudo valeu a pena. São quase 15 anos dedicados inteiramente ao futebol profissional. Hoje eu encerro um ciclo, mas não estou dizendo adeus. O futebol sempre foi e sempre vai ser uma das minhas maiores paixões! E agora começa uma nova etapa, fora das 4 linhas, mas ainda dentro do jogo. Agora eu faço parte do time CSR Sports. Quero ajudar novos atletas, como um dia eu fui, cheio de sonhos, acreditando que dava para viver do que eu mais amava. Eu confio no poder do esporte e é isso que me faz continuar. Esse é o começo de um novo capítulo, com o mesmo amor, a mesma entrega e com a certeza de que o futebol ainda tem muito para me ensinar”.

A decisão de Iza em reatar namoro com Yuri após acusá-lo de traição

A cantora Iza falou publicamente pela primeira vez sobre sua reconciliação com o jogador de futebol Yuri Lima. A artista, que reatou com o atleta em janeiro deste ano, havia colocado um ponto final na união em 2024 após descobrir conversas do companheiro com outra mulher.

Em entrevista ao podcast 'É Nóia Minha?', Iza abriu o coração: "Uma questão também muito ingênua, de achar que as pessoas iriam ouvir a minha versão e falar: ‘Ok. Acolhemos a sua versão, vamos ficar aqui calados porque não temos nada a ver com isso. Você está só se protegendo ou tentando fazer o que você quiser'", declarou a cantora, e completou: "A partir do momento em que tomei outra decisão, eu falei: ‘Agora não vou avisar nada para ninguém, porque as pessoas vão ver. E aí, quem quiser achar que eu estou louca, vai achar que estou louca. Quem quiser falar: ‘Ai, maravilhosa, é a família dela…’, vai dizer isso".

"Eu vou dar mais munição para as pessoas entrarem na minha vida de uma forma que elas não deveriam entrar, porque é algo tão pessoal. Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás ou até terminar… Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso", disse ela.

