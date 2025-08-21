CARAS Brasil
  Yudi se pronuncia após anunciar venda de bolsa de grife por R$ 28 mil
Atualidades / Ostentação

Yudi se pronuncia após anunciar venda de bolsa de grife por R$ 28 mil

O apresentador Yudi Tamashiro se pronunciou nas redes sociais após ser acusado de ostentação ao divulgar venda de bolsa Chanel

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 21h09

Yudi Tamashiro
Yudi Tamashiro - Foto: Reprodução / Instagram

O apresentador Yudi Tamashiro, de 33 anos, usou o Instagram na última quarta-feira, 20, para comentar a repercussão em torno da venda de uma bolsa de luxo por R$ 28 mil. O item - uma bolsa original da Chanel -, que pode chegar a R$ 50 mil, foi anunciado em um bazar online e gerou críticas de parte do público, que o acusou de ostentação.

Yudi afirmou que a decisão faz parte de um processo de desapego iniciado desde que ele e a esposa, Camila Braga, decidiram mudar de endereço. O casal planeja embarcar para o Japão ainda este ano, onde pretendem trabalhar como missionários evangélicos.

Yudi explicou que os itens de alto valor foram adquiridos antes da conversão religiosa e que a venda faz parte de uma mudança de estilo de vida. “Essa bolsa, por exemplo, a Mila tinha antes de se converter. Aos poucos, Deus foi colocando no nosso coração o desejo de desapegar e vender tudo para seguir o que Ele preparou para nós”, afirmou.

Ele também pediu compreensão dos seguidores diante das críticas. “As pessoas falam de ostentação, mas não entendem que queremos recomeçar. Estamos vendendo para bancar a mudança, não para exibir riqueza”, disse o apresentador.

Na publicação original da venda, internautas se dividiram. Além das críticas, o apresentador tambem recebeu muitas mensagens de apoio e até alguns comentários engraçados. “Agora me senti boba seguindo essa pagina… na minha mente eu ia conseguir comprar alguma coisa“, comentou uma seguidora em tom divertido. “A pessoa que não pode pagar o valor de uma bolsa de grife, é só não comentar! Quanta gente desnecessária!”, disse outra, defendendo o casal.

Venda da mansão em Alphaville

Além da bolsa, Yudi anunciou a venda de sua mansão em Alphaville, região nobre de São Paulo, avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel, que tem 498 m² de terreno e 364 m² de área construída, será comercializado com mobília e decoração incluídas.

Com mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, Yudi tem usado as redes para atualizar o público sobre os próximos passos da família e reforçou que a mudança para o Japão está cada vez mais próxima.

Leia também: Yudi Tamashiro abre o jogo sobre mudança para o Japão: 'Um amor pelo chamado'

Izabella Nicolau

