Yudi Tamashiro fala sobre novas mudanças na carreira

Após se mudar para o Japão, Yudi Tamashiro revela que não pretende abandonar a carreira, mas destaca possíveis mudanças

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 10/09/2025, às 17h09

Yudi Tamashiro
Yudi Tamashiro - Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador Yudi Tamashiro comentou sobre as transformações que pretende fazer em sua carreira. Após anunciar sua mudança para o Japão, ele afirmou que não quer deixar sua vida pública, mas sim usar sua visibilidade para espalhar a palavra de Deus.

Yudi revelou que entrou para uma nova fase da vida, com novas transformações na profissão, na vida pública e pessoal. Ele deixou claro que quer usar sua visibilidade para proclamar sua religião. “Não vemos como abandonar [o que temos aqui], mas como uma transformação. A gente sempre esteve nos holofotes, mas agora o foco é outro: é mostrar nossa vida de uma forma real, nossa família, nosso propósito”, contou ele em entrevista ao Notícias da TV, da UOL.

Ele contou que encara a carreira com outros olhos, já que fez de seus dias um chamado de Deus. “O que antes era carreira, hoje é chamado. E isso tem muito mais valor para gente”, completou o apresentador.

Yudi também compartilhou quais são seus sonhos para o futuro e contou um pouco sobre alguns de seus próximos projetos. “Como empresário, quero abrir novas empresas e lançar um projeto novo no Brasil, mesmo morando no Japão”, disse ele.

O apresentador afirmou que continuará com suas publicações frequentes nas redes sociais. “Também vou continuar me dedicando cada vez mais às redes sociais, principalmente ao meu canal no YouTube, no qual já venho postando bastante conteúdo de vlog mostrando esse processo até a chegada no Japão. E vamos continuar compartilhando tudo de lá também”, compartilhou o famoso.

O marido de Mila Braga agradeceu ao apoio dos fãs diante do novo rumo que sua vida tomou. Além disso, ele ressaltou sua fé e incentivou seus seguidores a manifestarem suas crenças, assim como ele. “Não tenham medo de obedecer ao chamado de Deus, mesmo que pareça loucura para os outros”, alegou Tamashiro durante entrevista.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

