Yudi Tamashiro encanta ao mostrar nova foto do filho de 1 mês: 'Bem bonzinho'

Papai coruja! O apresentador Yudi Tamashiro dividiu uma nova foto encantadora do rostinho do filho, Davi Yudi; confira!

O apresentador Yudi Tamashiro encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro do filho, Davi Yudi, de 1 mês de vida. O pequeno, fruto de seu casamento com Mila Braga, chegou ao mundo no dia 19 de maio.

Em seu perfil oficial, Yudi publicou uma foto do bebê deitado em uma manta aconchegante. Esbanjando fofura, o menino foi clicado pelo papai coruja de olhos abertos. " Pessoal, eu sou bem bonzinho ", escreveu o artista na imagem.

" Você acredita nesse japinha? ", brincou o apresentador em outro trecho. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao pequeno. "Eu acredito!! Ele é muito bonzinho mesmo!", se encantou Tania Tamashiro, avó paterna de Davi. "Que fofura, anjinho mais lindo", declarou uma seguidora.

"Muito lindo! Deus o abençoe grandemente", disse outra. "Ele é um docinho de japinha! Deus abençoe!", escreveu uma terceira. "Que lindo, de olhinho puxado igual ao pai", se derreteu mais uma.

Confira a foto do filho de Yudi Tamashiro:

Yudi Tamashiro celebra 1 mês do filho

Recentemente, Yudi Tamashiro e a esposa, Mila Braga, celebraram a chegada do primeiro mês de vida do herdeiro. Por meio das redes sociais, o casal compartilhou um ensaio fotográfico do bebê fantasiado de sushi.

"1 mês do nosso Sushi de amor. Parece que foi ontem filho, que você chegou enroladinho como um niguiri de amor, e agora já tá crescendo mais rápido que fila de rodízio em sexta-feira à noite. Davi Yudi, você é o nosso sushi mais precioso, feito com carinho, temperado com amor e recheado de alegria. Vai devagar, tempo a gente quer aproveitar cada mordida desse amor gigante", declarou Yudi e Mila.

