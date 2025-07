Virginia prova semelhança com José Leonardo ao resgatar foto do passado

Puxou a mãe? Virginia prova que José Leonardo é a "sua cara" ao resgatar foto de quando era um bebê; veja a comparação da influencer

A influenciadora digital Virginia Fonseca quis mostrar que o filho mais novo, José Leonardo, é muito parecido com ela. Neste domingo, 20, a famosa resgatou uma foto de quando era apenas uma bebê e provou que realmente ele também é bem semelhante a ela.

"Minha cara", disse ao posta uma foto beijando o caçula e uma lembrança de quando também era mais ou menos do tamanho dele.

É bom lembrar que, com frequência, os internautas apontam a forte semelhança do garoto com o cantor Leonardo. Poliana Rocha sempre mostra cliques em que o neto está bem parecido com o sertanejo.

Virginia surge cansada em live e levanta suspeitas de ter ido à festa de Vini Jr.

O jogador Vini Jr. realizou uma grande festa para seu aniversário neste sábado, 19, no Rio de Janeiro. O tema do evento teria sido all black e cerca de 500 pessoas teriam sido convidadas. Virginia Fonseca pode ter ido à festa e levantou suspeitas ao surgir bastante cansada na live de sua empresa neste domingo, 20.

Após se despedir de seus seguidores na noite passada, a loira apenas apareceu esta manhã com maquiagem e unhas pretas. Os detalhes na cor logo chamarama a atenção dos internautas, que ainda notaram que a empresária estava bastante casanda, bocejando constantemente durante a live.

Além de parecer estar com sono, Virginia Fonseca se mostrou um pouco desconcentrada. Essas características logo geraram comentários na rede social. Ainda mais porque na festa foi proibido o uso de celulares. VEJA O MOMENTO AQUI!

É bom lembrar que a ex-esposa de Zé Felipe estava no Rio de Janeiro. Neste sábado, 19, ela postou uma foto com os três filhos em sua mansão em Mangaratiba. Já o cantor postou uma reflexão sobre quem é família para ele.