Top model e maratonista anuncia nascimento do filho e mostra primeiras fotos do bebê

A top model e maratonista Babi Beluco anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Tom, fruto de seu casamento com o empresário e advogado Marcos Motta. Em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 26, ela compartilhou as primeiras foto do pequeno.

"A maior surpresa das nossas vidas chegou no tempo perfeito. Você escolheu o momento certo, quando nossos corações já estavam prontos para viver o amor mais puro. Bem-vindo, Tom! Nosso filho, nosso maior presente, nossas histórias cruzadas em forma de gente, nosso próximo passo", escreveu ela na legenda da publicação.

Babi Beluco e Marcos Motta com o filho recém-nascido, Tom — Foto: Divulgação

Como foi o anúncio da gravidez?

Em entrevista à CARAS Brasil em fevereiro, ela revelou como descobriu a gestação e abriu o coração ao falar da espera do herdeiro. “Eu estava 100% focada nos treinos, na alimentação, na performance para correr a maratona. Do nada, meu corpo começou a dar alguns sinais diferentes e eu não entendia o motivo. Até que veio a grata confirmação: estou grávida!”, declarou.

Grávida, ela deixou a maratona de lado por enquanto, mas não abriu mão dos trabalhos na moda, nem de manter sua dieta saudável e de dividir os novos cuidados com outras mamães atletas.“A vida tem seus próprios planos, e Deus sempre sabe o que faz e a hora que faz! Esse bebê já estava sendo aguardado por nós, não agora exatamente, mas com certeza foi a melhor surpresa que poderíamos ter!”, celebrou a atleta.

A modelo e maratonista pontuou também que sua maior jornada de vida já começou com a gestação. “Agora, estou pronta para a maratona mais especial da minha vida – e esse bebê vai ser meu maior troféu!”, finalizou a atleta Babi Beluco.

