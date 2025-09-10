Roupa do caçula de Virginia e Zé Felipe chama atenção no batizado; veja o significado

O filho del Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, completou seu primeiro ano de vida e foi batizado horas antes de sua festa de aniversário

O filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, completou seu primeiro ano de vida e ganhou uma celebração em dose dupla, com batizado e festa de aniversário de luxo em Goiânia, Goiás, nesta terça-feira, 9. Nas redes sociais, o look usado pelo pequeno para a cerimonia religiosa chamou a atenção dos fãs.

O batizado de José Leonardo aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério. Nas redes sociais, muita gente repercutiu os vídeos do batismo de José Leonardo. "Que roupinha mais estranha, não é possível", opinou uma pessoa no Instagram.

"Eu fico chocada que as pessoas não sabem o que é mandrião", falou outra. "E é uma tradição lindíssima. Galera não procura se informar das coisas. Minhas filhas se batizaram com mandrião também", opinou outra.

Significado

O look se assemelha a um mandrião. Para quem não sabe, a roupa guarda um significado especial e é símbolo de pureza e inocência. O mandrião, tradicionalmente branco e comprido, simboliza pureza, inocência e a nova vida recebida pela criança no batismo. Além disso, representa continuidade e tradição, já que muitas famílias preservam a mesma peça para batizar várias gerações.

O comprimento do mandrião também carrega simbolismo, remetendo ao desejo de uma vida longa para a criança e ao início de sua caminhada espiritual. Por ser uma vestimenta especial destinada a um sacramento especial, a peça marca a solenidade do batismo — considerado a porta de entrada para a vida cristã — e se diferencia de qualquer outra ocasião.

Como foi o batizado?

Durante a celebração religiosa, José Leonardo foi colocado três vezes dentro da água de batismo. O padre segurou o bebê e abençoou na água com rapidez, deixando apenas a cabeça dele fora da pia batismal. Os padrinhos dele são: a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella Costa, e o amigo da mãe, Hebert Gomes.

