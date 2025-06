Rafa Kalimann admite 'ranço' inesperado na gravidez: 'Peguei'

A atriz Rafa Kalimann, que está à espera de sua primeira filha com o cantor Nattan, compartilhou em suas redes sociais um novo relato sobre a gestação

A atriz Rafa Kalimann está à espera de sua primeira filha com o cantor Nattan, que se chamará Zuza. Nesta terça-feira, 17, a influenciadora compartilhou em suas redes sociais um novo relato sobre a gestação e contou que está sentindo ranço do celular.

Ao repostar uma foto em que aparece dormindo, a artista comento u: "Tirando o sono e o ranço que peguei de celular, no mais estou lidando bem". L ogo depois, ela compartilhou relatos de mulheres que passaram por uma situação parecida.

"Te entendo bem. Na minha gestação eu peguei foi nojo mesmo do meu celular que eu usava na época. Não podia ver", contou uma. "Na minha gravidez também criei ranço do celular. Até hoje é no silencioso", falou outra.

Storie de Rafa Kalimann no Instagram

Qual é a história por trás do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan?

Rafa Kalimann e Nattan decidiram que o nome da filha será Zuza antes mesmo de descobrirem que esperam uma menina. O motivo da escolha de Zuza é uma homenagem ao apelido de Josefina, a avó do cantor que morreu recentemente.

Durante o chá revelação, Nattan e Rafa pediram para uma pessoa da família fazer um discurso sobre a alegria deles em se tornarem pais. No texto, Josefina foi citada: "A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas novas vindas diretamente do céu. E agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado, assim como o do pai. Abram-se as cortinas, luz, mamadeiras, fraldas, ação, chegou a hora do grande show, o verdadeiro show da vida, da vida de vocês dois, da vida que vai surgindo dentro de outras vidas”, afirmou.

