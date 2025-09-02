CARAS Brasil
  2. Rafa Kalimann posa grávida e chama atenção nas redes
Bebê / Barrigão!

Rafa Kalimann posa grávida e chama atenção nas redes

Barrigão: A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann compartilha momentos de sua gravidez nas redes sociais e recebe elogios de internautas

Giovanna F Campos
Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 17h55

Rafa Kalimann grávida
Rafa Kalimann grávida - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta terça-feira, 2, a ex-BBB Rafa Kalimann compartilhou registros de sua gravidez em suas redes sociais e atraiu vários elogios nos comentários. Fruto de seu relacionamento com o cantor Nattan, a influenciadora anunciou a gravidez de Zuza, sua primeira filha, em meados de junho deste ano.

Com a nova moda do “dump”, compilado de registros do último mês, Rafa Kalimann não deixou de publicar seus melhores momentos de agosto. Em suas redes sociais, a artista compartilhou algumas fotos que realçaram o barrigão.

Nosso dump de sempre que a gente ama pelas coisas aleatórias e gostosas que vamos vivendo e queremos compartilhar”, escreveu ela na legenda das fotos.

Logo, a publicação se encheu de comentários amorosos e elogios direcionados à mamãe de primeira viagem. “Zuza tá cada dia mais grande”, digitou um usuário. “Mamãe mais linda do mundo”, comentou um fã. “Lindaaa demais”, afirmou um seguidor.

Confira as fotos:

Rafa Kalimann Foto: Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann Foto: Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann explica escolha do nome da filha

Nas últimas semanas, a ex-BBB Rafa Kalimann anunciou o nome de sua primogênita nas redes sociais, mas gerou estranhamento em seus seguidores quando anunciou que a pequena vai se chamar Zuza. Logo mais, a influenciadora apareceu para explicar a escolha do nome da herdeira.

A atriz revelou que a escolha do nome foi acordada entre ela e Nattan, e surgiu a partir de uma homenagem à recém falecida avó do cantor, chamada Josefina, mas conhecida como Zuza.

Nattan e eu temos muita personalidade. Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade. Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho”, declarou a artista em entrevista ao Gshow.

A artista também comentou sobre os comentários negativos que recebeu quando divulgou a notícia. “De cara tem muitos que amam, tem outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada”, finalizou ela.

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

