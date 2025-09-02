Rafa Kalimann posa grávida e chama atenção nas redes

Barrigão: A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann compartilha momentos de sua gravidez nas redes sociais e recebe elogios de internautas
Nesta terça-feira, 2, a ex-BBB Rafa Kalimann compartilhou registros de sua gravidez em suas redes sociais e atraiu vários elogios nos comentários. Fruto de seu relacionamento com o cantor Nattan, a influenciadora anunciou a gravidez de Zuza, sua primeira filha, em meados de junho deste ano.
Com a nova moda do “dump”, compilado de registros do último mês, Rafa Kalimann não deixou de publicar seus melhores momentos de agosto. Em suas redes sociais, a artista compartilhou algumas fotos que realçaram o barrigão.
“Nosso dump de sempre que a gente ama pelas coisas aleatórias e gostosas que vamos vivendo e queremos compartilhar”, escreveu ela na legenda das fotos.
Logo, a publicação se encheu de comentários amorosos e elogios direcionados à mamãe de primeira viagem. “Zuza tá cada dia mais grande”, digitou um usuário. “Mamãe mais linda do mundo”, comentou um fã. “Lindaaa demais”, afirmou um seguidor.
Ver essa foto no Instagram
Nas últimas semanas, a ex-BBB Rafa Kalimann anunciou o nome de sua primogênita nas redes sociais, mas gerou estranhamento em seus seguidores quando anunciou que a pequena vai se chamar Zuza. Logo mais, a influenciadora apareceu para explicar a escolha do nome da herdeira.
A atriz revelou que a escolha do nome foi acordada entre ela e Nattan, e surgiu a partir de uma homenagem à recém falecida avó do cantor, chamada Josefina, mas conhecida como Zuza.
“Nattan e eu temos muita personalidade. Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade. Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho”, declarou a artista em entrevista ao Gshow.
A artista também comentou sobre os comentários negativos que recebeu quando divulgou a notícia. “De cara tem muitos que amam, tem outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada”, finalizou ela.
Leia também: Médica lista cuidados para prevenir diagnóstico de Rafa Kalimann: 'Mudar a alimentação'
|Tom Holland revela diagnóstico surpreendente; confira
|Astróloga aponta sobre César Tralli no Jornal Nacional: 'Ele tem uma missão'
|Vale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será
|Isis Valverde se hospeda em hotel luxuoso na Itália
|Ethan Hawke revela ter perdido grande papel para Leonardo DiCaprio
|Cólica que atrapalha a rotina precisa de atenção, alerta Suéllen Monteiro
|Gracyanne Barbosa revela fim de affair ruim com ator: ‘Não ficamos amigos’
|William Bonner apresenta redação do JN a César Tralli em tour especial
|Cia Beauty e Sabrina Sato lançam linha de beleza inspirada em Divertida Mente 2
|Médica chama a atenção para dilema de Viih Tube com a filha: 'Muito comum'