CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica lista cuidados para prevenir diagnóstico de Rafa Kalimann: 'Mudar a alimentação'
Bem-estar e Saúde / SAIBA MAIS!

Médica lista cuidados para prevenir diagnóstico de Rafa Kalimann: 'Mudar a alimentação'

Em 2022, Rafa Kalimann usou as redes sociais para falar sobre seu diagnóstico de hérnia de hiato; entenda cuidados da condição

Dra. Regina Fornari Chueire
por Dra. Regina Fornari Chueire

Publicado em 31/08/2025, às 12h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
A influenciadora digital Rafa Kalimann - Foto: Reprodução/Instagram @rafakalimann
A influenciadora digital Rafa Kalimann - Foto: Reprodução/Instagram @rafakalimann

Em julho de 2022, Rafa Kalimann (32) surpreendeu os seguidores de seu perfil do Instagram ao falar sobre o diagnóstico de hérnia de hiato. À época, a influenciadora explicou que buscou apoio médico após publicar uma foto de biquíni em que se evidenciou um relevo na região da "boca do estômago", e isso gerou repercussão entre os internautas.

Para entender melhor a prevenção do quadro de Rafa Kalimann, a CARAS Brasil entrevistou a médica fisiatra Regina Fornari Chueire, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. A especialista diz que a condição é mais comum em mulheres, porém, também pode aparecer em homens, idosos e bebês.

O que diz a especialista?

"Muita gente, especialmente as mulheres, podem apresentar essa hérnia de hiato, inclusive bebês e idosos. A primeira coisa que é importante, é mudar a alimentação e fazer do alimento o seu remédio. Alguns alimentos podem piorar os sintomas, enquanto outros podem melhorá-los", explica.

Leia também: Médica explica diagnóstico de Rafa Kalimann e aponta sinais: 'Tem muitos sintomas comuns'

A médica afirma que é importante incluir na dieta alimentos que não vão aumentar a produção de suco gástrico, o que diminui a sensação de "queimação na boca do estômago", um dos sintomas da condição. Abaixo, ela lista alguns alimentos que são aliados na prevenção, confira:

  • Vegetais de folhas verdes, baixos em gorduras, como espinafre e couve; 
  • Frutas que não são cítricas, como banana, maçã, pera e melão; 
  • Arroz e pães integrais também regulam a digestão;
  • Proteínas magras como frango, peixe e tofu;
  • Evitar alimentos gordurosos. 

"Tudo o que é baixo em gordura para evitar essa 'queimação na boca do estômago', como dizem os leigos", completa. A especialista ainda diz que é recomendado se alimentar com porções menores, evitar o consumo exagerado de chocolate e álcool, além de não deitar diretamente após as refeições –e, caso deite, elevar a cabeceira da cama ou colocar almofadas atrás da cabeça. 

O impacto da hérnia de hiato no Brasil

A hérnia de hiato é uma condição considerada comum no Brasil. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH) a condição afeta entre 20% e 25% da população adulta brasileira.

A assossiação ainda destaca que, embora a hérnia de hiato seja um tipo diferente de hérnia, também é relevante, com estimativas de que 25% dos adultos brasileiros já foram diagnosticados com essa condição. Em geral, a condição pode estar associada ao refluxo gastroesofágico (DRGE). 

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAFA KALIMANN EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM:

Dra. Regina Fornari Chueire

Dra. Regina Fornari Chueire: Médica fisiatra (CRM 43328), professora adjunta da faculdade de medicina de São José do rio Preto-autarquia estadual, diretora do instituto Lucy Montoro e ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação.

Rafa Kalimannhérnia de hiato
Rafa Kalimann Rafa Kalimann  

Leia também

ENTENDA!

A apresentadora Adriane Galisteu - Foto: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

Adriane Galisteu relata experiência com reposição hormonal e médica explica: 'Fundamental personalizar'

Análise

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Psicólogo explica importância do acordo de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro

Cirurgia

Sabrina Sato e o pai, Omar Rahal - Foto: Reprodução / Instagram

Pai de Sabrina Sato passa por nova cirurgia e reúne os filhos no hospital

Câncer de pele

Gordon Ramsay - Foto: Getty Images

Gordon Ramsay remove câncer do rosto e exibe cicatriz

ENTENDA!

Adriana Perroni, jornalista da Record - Foto: Reprodução/Instagram @adriana.perroni

Médica aponta sintomas de quadro que atingiu jornalista da Record: 'Os sinais são parecidos'

ENTENDA!

O político Mario Frias - Foto: Reprodução/Instagram @mariofriasoficial

Médico explica tratamento para quadro que atingiu Mario Frias: 'Tem dois pilares'

Últimas notícias

Thais Gebelein e Virginia FonsecaEx-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer
Dilsinho no programa Altas HorasDilsinho exibe foto inédita do filho caçula, Kadu
A influenciadora digital Rafa KalimannMédica lista cuidados para prevenir diagnóstico de Rafa Kalimann: 'Mudar a alimentação'
Gusttavo LimaGusttavo Lima viveu 'previsão' impressionante no Espiritismo
O DJ e empresário Jesus LuzJesus Luz faz da espiritualidade seu guia: 'Demorei para acreditar em mim'
Princesa de Dubai, Sheikha MahraPrincesa de Dubai fica noiva de rapper após pedir divórcio com ‘regra' de O Clone
Leticia Cazarré e Maria GuilherminaFilha de Juliano Cazarré faz o 1º passeio da vida aos 3 anos de idade
Cesar Tralli e Ticiane PinheiroPsicólogo explica importância do acordo de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro
Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da ViradouroJuliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro
Zé Felipe e Ana CastelaAna Castela reage ao ver foto de Zé Felipe com Duda Bertelli: ‘Felizes'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade