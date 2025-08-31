Médica lista cuidados para prevenir diagnóstico de Rafa Kalimann: 'Mudar a alimentação'

Em 2022, Rafa Kalimann usou as redes sociais para falar sobre seu diagnóstico de hérnia de hiato; entenda cuidados da condição
Em julho de 2022, Rafa Kalimann (32) surpreendeu os seguidores de seu perfil do Instagram ao falar sobre o diagnóstico de hérnia de hiato. À época, a influenciadora explicou que buscou apoio médico após publicar uma foto de biquíni em que se evidenciou um relevo na região da "boca do estômago", e isso gerou repercussão entre os internautas.
Para entender melhor a prevenção do quadro de Rafa Kalimann, a CARAS Brasil entrevistou a médica fisiatra Regina Fornari Chueire, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. A especialista diz que a condição é mais comum em mulheres, porém, também pode aparecer em homens, idosos e bebês.
"Muita gente, especialmente as mulheres, podem apresentar essa hérnia de hiato, inclusive bebês e idosos. A primeira coisa que é importante, é mudar a alimentação e fazer do alimento o seu remédio. Alguns alimentos podem piorar os sintomas, enquanto outros podem melhorá-los", explica.
Leia também: Médica explica diagnóstico de Rafa Kalimann e aponta sinais: 'Tem muitos sintomas comuns'
A médica afirma que é importante incluir na dieta alimentos que não vão aumentar a produção de suco gástrico, o que diminui a sensação de "queimação na boca do estômago", um dos sintomas da condição. Abaixo, ela lista alguns alimentos que são aliados na prevenção, confira:
"Tudo o que é baixo em gordura para evitar essa 'queimação na boca do estômago', como dizem os leigos", completa. A especialista ainda diz que é recomendado se alimentar com porções menores, evitar o consumo exagerado de chocolate e álcool, além de não deitar diretamente após as refeições –e, caso deite, elevar a cabeceira da cama ou colocar almofadas atrás da cabeça.
A hérnia de hiato é uma condição considerada comum no Brasil. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH) a condição afeta entre 20% e 25% da população adulta brasileira.
A assossiação ainda destaca que, embora a hérnia de hiato seja um tipo diferente de hérnia, também é relevante, com estimativas de que 25% dos adultos brasileiros já foram diagnosticados com essa condição. Em geral, a condição pode estar associada ao refluxo gastroesofágico (DRGE).
Adriane Galisteu relata experiência com reposição hormonal e médica explica: 'Fundamental personalizar'
Médica aponta sintomas de quadro que atingiu jornalista da Record: 'Os sinais são parecidos'
