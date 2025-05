Neta de Leandro Hassum ganha festinha ao lado dos pais para celebrar seu mesversário

A pequena Aurora, filha de Pietra Hassum e Caio Hara, e neta do ator e humorista Leandro Hassum, completou 7 meses neste domingo, 4

A pequena Aurora, filha de Pietra Hassum e Caio Hara, e neta do ator e humorista Leandro Hassum, completou 7 meses neste domingo, 4. Para celebrar a data especial, a bebê ganhou uma festinha ao lado dos pais, e o momento foi compartilhado nas redes sociais.

Nas fotos compartilhadas por Pietra, a pequena usa uma tiara de "Happy Birthday" e um conjuntinho claro com estampas delicadas. Ela aparece diante de um bolo decorado com raspas de chocolate, cereja e uma vela verde com o número 7, indicando a comemoração de seus 7 meses de vida.

Mêsversario da neta de Leandro Hassum - Foto: Reprodução/Instagram

Leandro Hassum celebra mêsversário da neta

E o humorista fez questão de compartilhar uma declaração para a neta. "4 de outubro de 2024 às 04:27 da manhã, minha vida ganhava o presente mais lindo que um dia sonhei ganhar. Minha neta Aurora completa 7 meses hoje. Obrigado minha filha linda e tão amada, Pietra, por me trazer o brilho nos olhos o mesmo que senti quando te recebi nos meus braços, há mais de 25 anos", ele escreveu.

Em seguida, ele citou a esposa. "Karina Hassum, que família seguimos construído hein! E tudo começa em Você, essa mulher incrível que me faz melhor todos os dias. Amanhã essa vovó linda completa mais uma volta ao redor do sol o presente dela já está nos braços dela. Né amor!"

E complementou: "Alegria são momentos e você sabe viver esses momentos na plenitude da sua coerência e racionalidade e na precisão das suas decisões. Vc me ensina a entender o quão feliz nós somos. Amanhã tb tem textão para você que é a leveza a paz e a força das nossas minha vidas. Por hoje viva 7 MESES DA NOSSA AURORA"

Leia também: Leandro Hassum encanta ao posar com a neta na neve: 'Amor demais'