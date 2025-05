Nadja Haddad divide cliques encantadores com o filho, José

A apresentadora Nadja Haddad encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas ao lado do filho, José

Nadja Haddadencheu as redes sociais de fofura na tarde desta quinta-feira, 29, ao compartilhar novas fotos com o filho, José, de um aninho, fruto de seu casamento com Danilo Joan.

A apresentadora do SBT postou nos Stories de seu perfil oficial um clique em que aparece dando uma bela sorriso, enquanto olha para o herdeiro, que está em seu colo. Na segunda imagem, os dois posa sorridentes olhando para a câmera. "Gravando em casa e aproveitando a luz linda para tirar foto com o José", contou a artista na legenda.

Recentemente, Nadja mostrou algumas fotos da festa de aniversário de 1 ano de José. Na ocasião, ela aproveitou para prestar uma homenagem especial para Antônio, o gêmeo falecido. Em um dos cliques, a apresentadora e o marido aparecem segurando uma "bandeira" com a imagem de um bebê e o nome Antonio.

"#tbt de um dia de muito amor. Fotos oficiais, lindas, de alguns momentos emocionantes da celebração do 1 aninho de José. Sim, foi mais que uma festa, gente… Foi uma celebração do amor de Jesus, rodeados de pessoas que estiveram ao nosso lado depois de um ano tão difícil e cheio de batalhas. Uma celebração para encerrar um ciclo e começar outro: cheio de vitória, saúde e amor…", escreveu sobre a data especial.

Nadja Haddad posta foto com o filho, José - Foto: Instagram

Nadja Haddad com o filho, José - Foto: Instagram

Nadja Haddad impressiona ao exibir corpo escultural na Bahia

Recentemente, Nadja Haddad chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

A apresentadora está aproveitando alguns dias de descanso em Morro de São Paulo, na Bahia, e impressionou ao exibir seu corpo escultural ao surgir de maiô branco em meio a uma bela paisagem. Em outras imagens, ela também aparece com uma peça preta, fazendo pose na piscina. "Fala se isso aqui não é um paraíso… A Bahia nunca decepciona!", escreveu na legenda. Veja a publicação!

