Nadja Haddad encanta ao comemorar o aniversário da mãe: 'Sempre juntas'

A apresentadora Nadja Haddad prestou uma bela homenagem para a mãe, Maria Auxiliadora, que completou 80 anos nesta segunda-feira (12)

Nadja Haddad usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que completou 80 anos nesta segunda-feira, 12. Para comemorar a data especial, a apresentadora do Bake Off Brasil, do SBT, recordou um vídeo de um café da manhã que preparou para ela e uma conversa que elas tiveram na ocasião.

"Café na cama para a minha mãe linda", diz a jornalista ao entrar no quarto da mãe. Dona Maria, que tem Alzheimer, ficou feliz com a surpresa. "Você fez isso? Tô dando trabalho para você, né?", falou ela. "Não é não, mãezinha. Cuidar da senhora é um prazer", respondeu a famosa, que em seguida abraçou a aniversariante.

Já na legenda do vídeo, Nadja celebrou mais um ano de vida da mãe. "Hoje é o niver da minha rainha! Mas não tenho data fixa para demonstrar todo o amor que tenho por quem me gerou com tanto amor e sacrifício. Esse café da manhã na cama foi no comecinho desse ano! Ela merece toda minha gratidão e afeto todos os dias da minha vida. Eu sou o milagre dela. Somos abençoadas e, mesmo com todos os percalços, estaremos sempre juntas. Te amo pra além do infinito, mamãe!", escreveu ela.

Nadja Haddad fala sobre comemorar o Dia das Mães com o filho

Na Semana das Mães, Nadja Haddad é uma das celebridades convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A experiência da apresentadora sendo mãe começou em abril de 2024, quando deu à luz aos gêmeos José e Antônio, frutos da sua relação com Danilo Joan.

"Estou ansiosa, cheia de boas expectativas! Sei que não será uma data leve, pois é o mesmo dia em que meu Antonio foi recolhido por Deus… ainda assim, será o primeiro dia das mães em que conseguirei me sentir mãe ativamente", declara. A apresentadora se define como uma mãe 'plena' e destacas as transformações em sua vida após a experiência da maternidade: "Encontrei minha verdadeira plenitude". Veja a entrevista completa!

