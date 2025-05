Nadja Haddad mostra homenagem que fez para o filho falecido: 'Emocionantes'

No aniversário de um ano de seu filho José, Nadja Haddad mostra como fez para homenagear seu bebê falecido, Antonio; veja

A apresentadora Nadja Haddad compartilhou novas fotos do aniversário de um ano de seu filho, José. Nesta quinta-feira, 15, a jornalista revelou os registros para relembrar o momento especial ao lado de seu marido, Danilo Joan. O evento aconteceu em abril.

Nos cliques, a famosa e o esposo apareceram com o herdeiro e segurando uma "bandeira" com a imagem de um bebê e o nome de Antonio, o gêmeo falecido, para homenageá-lo. Nadja Haddad mais uma vez comoveu ao exibir um pouco de sua história como mãe.

"#tbt de um dia de muito amor. Fotos oficiais, lindas, de alguns momentos emocionantes da celebração do 1 aninho de José. Sim, foi mais que uma festa, gente… Foi uma celebração do amor de Jesus, rodeados de pessoas que estiveram ao nosso lado depois de um ano tão difícil e cheio de batalhas. Uma celebração para encerrar um ciclo e começar outro: cheio de vitória, saúde e amor…", escreveu sobre a data especial.

Ainda nas últimas semanas, Nadja Haddad mostrou um "sinal" que teve do filho falecido ao entrar no carro. Antonio não resistiu ao parto prematuro e acabou partindo uns dias depois de seu nascimento.

Para quem não sabe, os gêmeos da apresentadora nasceram de 23 semanas e três dias. Ela teve um parto prematuro somente José sobreviveu. Antonio faleceu pouco tempo depois do nascimento. O neném que viveu ficou internado por 191 até ter alta e poder ir para casa. Nos últimos dias, ela postou um vídeo de uma conquista marcante no desenvolvimento de José.

Por que Nadja Haddad teve um parto prematuro?

A apresentadora Nadja Haddad viveu momentos desafiadores ao engravidar de gêmeos. Ela realizou o sonho de ser mãe por meio da fertilização in vitro. Porém, a gestação teve complicações e ela precisou ser internada para ficar em repouso.

Nadja teve o amadurecimento precoce das placentas dos gêmeos e entrou em trabalho de parto perto de completar 6 meses de gestação. "[O parto prematuro] Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas", afirmou ela, recentemente.

Com isso, os bebês nasceram prematuros extremos e precisaram ficar na UTI Neonatal. Eles nasceram muito pequenos e enfrentaram desafios com a saúde durante a internação. Inclusive, o bebê Antônio não resistiu e morreu com apenas 17 dias de vida, em maio de 2024.

O bebê José lutou bravamente pela vida e conseguiu ganhar peso e crescer durante os seis meses que passou na UTI. Em novembro de 2024, ele recebeu alta hospitalar e foi para casa. Desde então, ele faz sessões de fisioterapia para melhorar o seu desenvolvimento por causa da prematuridade.