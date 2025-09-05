CARAS Brasil
  1. Bebê
  Na reta final da gestação, Carol Peixinho choca com tamanho de sua barriga
Bebê / Crescendo!

Na reta final da gestação, Carol Peixinho choca com tamanho de sua barriga

Ao colocar vestido vermelho aberto na barriga, Carol Peixinho choca ao exibir tamanho de seu abdômen; ex-BBB está no oitavo mês da gravidez

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 14h10

Carol Peixinho choca com tamanho de sua barriga
Carol Peixinho choca com tamanho de sua barriga - Reprodução/Instagram

Esperando seu primeiro filho, que se chamará Bento, com o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho está impressionando com o tamanho de sua barriga. Já no oitavo mês de gestação, a famosa mostrou que o bebê está grande em mais uma foto postada em sua rede social.

Nesta quinta-feira, 04, a ex-BBB fez um álbum de seus últimos dias e chocou ao começá-lo com um clique usando um vestido vermelho. Com a peça aberta bem na barriga, a influencer impressionou com seu estado e beleza.

"Registros soltos dos nossos dias. Vivendo muito nós 3…", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a mamãe de primeira viagem. "Que barriguinha mais linda! Você está deslumbrante ! Vem Bento. Estamos ansiosos para te conhecer", falou Ticiane Pinheiro. "Que perfeita", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Carol Peixinho postou que ainda está grávida após ser questionada sobre Bento já ter nascido. Ela e Thiaguinho até fizeram um curso para cuidados com o bebê enquanto ele não chega.

Carol Peixinho revela como conseguiu engravidar após decisão pessoal

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou detalhes sobre a fase em que estava tentando engravidar. A mulher do cantor Thiaguinho, disse que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU. 

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

"Tem dois anos que congelei óvulos, minha irmã tinha congelado e me incentivou. Vi que era uma segurança. Quando a gente congela, tira 300 kg das costas, porque pensa: 'Posso viver um pouco mais sem correr contra o relógio porque os 40 estavam chegando'. Foi um dos melhores investimentos que fiz pensando no futuro, se não engravidasse de forma natural, ia para essa opção", afirmou. 

Por fim, Peixinho disse que ainda não sabe se terá mais filhos ou não. "Não sei, quem sabe. Todo mundo pergunta se Bento vai ser filho único ou vai ter irmãos. Quando eu e Thiago pensamos nas nossas vidas que temos irmãos, é bom demais ter irmão, um parceiro para vida inteira, mas vamos deixar ele nascer para ver o que acontece", disse. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Carol Peixinhocarol peixinho grávida

