Menino ou menina? Narradora da Globo, Renata Silveira revela o sexo do bebê

Prestes a ser mãe pela segunda vez, a narradora Renata Silveira, da Globo, revelou o sexo do bebê em vídeo fofo. Saiba qual é o nome da criança

A narradora esportiva Renata Silveira, da Globo, já sabe qual é o sexo do bebê! Grávida, ela revelou se terá um menino ou uma menina em vídeo encantador ao lado do filho mais velho, Bernardo, e do marido, Leandro Guimarães.

Nas imagens, Renata e o marido ficaram sentados no gramado e com os olhos fechados enquanto o filho pintava as camisetas deles com uma tinta colorida. Logo depois, o casal abriu os olhos e viu as camisetas com tinta rosa. Assim, eles descobriram que vão ter uma menina.

Inclusive, Renata já escolheu o nome da segunda filha: Rafaela.

Você sabia? Renata Silveira já foi bailarina do Faustão

A narradora Renata Silveira narradora da Globo, já foi bailarina do Domingão do Faustão. O passado dela foi revelado há cerca de um ano, quando o apresentador Luciano Huck contou publicamente que ela foi dançarina na TV há mais de 10 anos.

“Já fui bailarina da Xuxa, já dancei em diversos programas, novela… E nunca imaginei que ia ser uma narradora”, disse ela no programa Domingão com Huck em 2023. Ela ainda falou sobre sua mudança de carreira.

“Virei narradora em 2014, quando a Rádio Globo lançou um concurso, chamado ‘Garota da Voz’, só para mulheres. Na época, estava fazendo pós em jornalismo esportivo, com dificuldade de achar estágio na área. Nunca imaginei que ia dar certo como narradora, nunca imaginei fazer isso, até porque nunca tinha visto uma mulher narrar um jogo de futebol”, afirmou.

Renata Silveira como bailarina do Domingão com Faustão - Foto: Reprodução / Globo

