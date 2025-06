Grávida, Rafa Kalimann revela o tamanho de sua barriga

Esperando o nascimento da primeira filha, Rafa Kalimann exibe foto para revelar o quanto sua barriga de grávida já cresceu

A atriz Rafa Kalimann está radiante em sua primeira gravidez! Na última terça-feira, 11, ela realizou o chá revelação na fazenda da família e descobriu que terá uma menina. Ela aproveitou o cenário deslumbrante para atuar a foto do tamanho de sua barriga.

A estrela apareceu com um lindo vestido branco longo e deixou a barriguinha em destaque. Ela está no início da gravidez de sua primeira filha, que vai se chamar Zuza e é fruto do relacionamento com o cantor Nattan.

"A fase mais feliz e grata da minha vida. Como Deus é maravilhoso, como O Amo. Obrigada Paizinho por me permitir viver um sonho, proteja nossa família, nos blinde de todo mal", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Como foi o chá revelação?

No início da noite desta terça-feira, 10, Rafa Kalimann e Nattan reuniram a família ao redor de uma fogueira no sítio e receberam a notícia de que vão ter uma menina!

Nattan e Rafa pediram para uma pessoa da família fazer um discurso sobre a alegria deles em se tornarem pais. Inclusive, a pessoa citou a morte da avó de Nattan, que era muito querida por ele. "A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas novas vindas diretamente do céu. E agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado, assim como o do pai. Abram-se as cortinas, luz, mamadeiras, fraldas, ação, chegou a hora do grande show, o verdadeiro show da vida, da vida de vocês dois, da vida que vai surgindo dentro de outras vidas”, afirmou.

No final do discurso, a pessoa pediu para que as crianças da família anunciassem o sexo do bebê: uma menina! As crianças afirmaram: “Bem-vinda Zuza”. Isso porque o casal quer dar o nome da avó de Nattan para a menina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Leia também: Rafa Kalimann revela habilidade inusitada e choca fãs: "Ela arrasa em tudo"