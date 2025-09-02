CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Menino ou menina? Arrascaeta, do Flamengo, e a esposa anunciam gênero do bebê
Bebê / Chá revelação!

Menino ou menina? Arrascaeta, do Flamengo, e a esposa anunciam gênero do bebê

O jogador do flamengo Giorgian de Arrascaeta e a esposa, a influenciadora Camila Bastiani, anunciaram o sexo do bebê que estão esperando juntos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 02/09/2025, às 07h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giorgian de Arrascaeta e Camila Bastiani
Giorgian de Arrascaeta e Camila Bastiani - Foto: Reprodução/Instagram

O jogador do flamengo Giorgian de Arrascaeta e a esposa, a influenciadora Camila Bastiani, anunciaram o sexo do bebê que estão esperando juntos. A novidade foi revelada na noite desta segunda-feira, 01, por meio de uma publicação discreta nas redes sociais.

Eles serão pais de um menino. Na publicação, os futuros papais apareceram sorridentes e compartilharam um ensaio fotográfico, que inclui um clique de um varal com roupinhas já compradas para o bebê, em tons de branco e azul. Na legenda, escreveram:  "Estamos te esperando filho", seguido de um coração azul.

Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam que filho será menino — Foto: Reprodução/Instagram
Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam que filho será menino — Foto: Reprodução/Instagram
Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam que filho será menino — Foto: Reprodução/Instagram
Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam que filho será menino — Foto: Reprodução/Instagram
Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam que filho será menino — Foto: Reprodução/Instagram
Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam que filho será menino — Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada no final de junho. Na publicação, o casal não escondeu a felicidade diante da nova fase e compartilharam fotos e vídeos da gestação até agora."Obrigado Deus por essa bênção. Estamos te esperando com muito amor, mamãe, papai e seus irmãozinhos Alfi e León", escreveu ele, se referindo a seus cachorros, Alfonsina e León. Nas fotos, ele motrou  a barriga da esposa, um pingente de bonequinho em seu cordão, o teste de gravidez e uma ida a uma loja de produtos infantis.

Quando Camila Bastiani e Giorgian de Arrascaeta se conheceram?

Os dois se conheceram em outubro de 2013, quando Arrascaeta adicionou Camila no Facebook. Dois anos depois, ela se mudou para o Brasil para viver ao lado do jogador, então contratado pelo Cruzeiro. O casal permaneceu em Minas Gerais por quatro anos, até a transferência dele para o Flamengo, em 2019.

Em 2021, enfrentaram uma crise e chegaram a terminar o namoro, mas reataram no ano seguinte. Em 2023, oficializaram a união com uma cerimônia no Uruguai. As informações são do jornal Extra.

Leia também: Bia Feres anuncia que está grávida pela terceira vez e exibe o tamanho da barriga

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Arrascaeta

Leia também

Paternidade

Alessandro Jodar e a esposa - Foto: Reprodução/Instagram e Globo

Apresentador Alessandro Jodar revela sexo e nome do bebê após anunciar que será pai

Que fofura!

Mariana Rios e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Rios se derrete com presente que Ticiane Pinheiro enviou para seu filho

Família

Chay Suede - Foto: Reprodução/Instagram

Chay Suede exibe foto inédita com a filha caçula: 'Te amo'

maternidade

Ludmilla - Foto: Reprodução/Instagram

Parecidas? Ludmilla posta foto com a filha e semelhança chama a atenção: 'Chocada'

Fofura!

Zezé Di Camargo encanta ao mostrar a filha brincando - Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo encanta ao mostrar a filha brincando sorridente

Fofura

Dilsinho no programa Altas Horas - Foto: Reprodução / Globo

Dilsinho exibe foto inédita do filho caçula, Kadu

Últimas notícias

Gusttavo Lima e LeonardoGusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estiloRosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
MC Daniel e Lorena MariaMC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria
Rafaella Justus e César TralliRafaella Justus reage à nova conquista do padrasto, César Tralli
NoneOferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4
Alessandro Jodar e a esposaApresentador Alessandro Jodar revela sexo e nome do bebê após anunciar que será pai
Ronaldinho GaúchoRonaldinho Gaúcho vive nova fase com a neta: 'Vai gostar de música que nem o avô'
Mariana Rios e Ticiane PinheiroMariana Rios se derrete com presente que Ticiane Pinheiro enviou para seu filho
Ator da Globo morreu aos 74 anos com doença cruelVeterano global de Terra Nostra morreu aos 74 anos de doença grave silenciosa
William Bonner e Sandra AnnenbergSandra Annenberg fala sobre parceria com William Bonner no Globo Repórter
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade