Menino ou menina? Arrascaeta, do Flamengo, e a esposa anunciam gênero do bebê

O jogador do flamengo Giorgian de Arrascaeta e a esposa, a influenciadora Camila Bastiani, anunciaram o sexo do bebê que estão esperando juntos

O jogador do flamengo Giorgian de Arrascaeta e a esposa, a influenciadora Camila Bastiani, anunciaram o sexo do bebê que estão esperando juntos. A novidade foi revelada na noite desta segunda-feira, 01, por meio de uma publicação discreta nas redes sociais.

Eles serão pais de um menino. Na publicação, os futuros papais apareceram sorridentes e compartilharam um ensaio fotográfico, que inclui um clique de um varal com roupinhas já compradas para o bebê, em tons de branco e azul. Na legenda, escreveram: "Estamos te esperando filho", seguido de um coração azul.

Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam que filho será menino — Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada no final de junho. Na publicação, o casal não escondeu a felicidade diante da nova fase e compartilharam fotos e vídeos da gestação até agora."Obrigado Deus por essa bênção. Estamos te esperando com muito amor, mamãe, papai e seus irmãozinhos Alfi e León", escreveu ele, se referindo a seus cachorros, Alfonsina e León. Nas fotos, ele motrou a barriga da esposa, um pingente de bonequinho em seu cordão, o teste de gravidez e uma ida a uma loja de produtos infantis.

Quando Camila Bastiani e Giorgian de Arrascaeta se conheceram?

Os dois se conheceram em outubro de 2013, quando Arrascaeta adicionou Camila no Facebook. Dois anos depois, ela se mudou para o Brasil para viver ao lado do jogador, então contratado pelo Cruzeiro. O casal permaneceu em Minas Gerais por quatro anos, até a transferência dele para o Flamengo, em 2019.

Em 2021, enfrentaram uma crise e chegaram a terminar o namoro, mas reataram no ano seguinte. Em 2023, oficializaram a união com uma cerimônia no Uruguai. As informações são do jornal Extra.

