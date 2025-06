Arrascaeta, do Flamengo, e a esposa anunciam gravidez do primeiro filho

O jogador do flamengo Giorgian de Arrascaeta vai ser pai! Ele e a esposa, Camila Bastiani, anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos

O jogador do flamengo Giorgian de Arrascaeta vai ser pai! Nesta segunda-feira, 30, ele e a esposa, a influenciadora Camila Bastiani, anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos. Na publicação, o casal não escondeu a felicidade diante da nova fase e compartilharam fotos e vídeos da gestação até agora.

"Obrigado Deus por essa bênção. Estamos te esperando com muito amor, mamãe, papai e seus irmãozinhos Alfi e León", escreveu ele, se referindo a seus cachorros, Alfonsina e León. Nas fotos, ele motrou a barriga da esposa, um pingente de bonequinho em seu cordão, o teste de gravidez e uma ida a uma loja de produtos infantis.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens positivas. "Sabia que ia vir um baby ainda esse ano. Parabéns papais, o mini arrasca vem aiiiii! Deus abençoe!", falou uma. "Que Deus abençoe esse bebê que está a caminho! Vocês são muito especiais, amados e abençoados", declarou outra.

"Uma benção meus amigos, que venha com muita saúde e amor. Estamos ansiosos para a chegada desse bebê. Já amamos muitoooo. Deus abençoe muito vocês", desejou uma terceira pessoa. "Parabéns, craque! Muita felicidade e saúde sempre!",falou mais uma conta.

Quando Camila Bastiani e Giorgian de Arrascaeta se conheceram?

Os dois se conheceram em outubro de 2013. Na época, Arrascaeta adicionou Camila no Facebook. Dois anos depois do primeiro contato, ela viria morar no Brasil com o jogador, contratado pelo Cruzeiro. O casal morou por quatro anos em Minas Gerais até que ele se transferiu para o Flamengo, em 2019.

Em 2021, os dois enfrentaram uma crise no relacionamento e terminaram o namoro. Mas o momento foi superado e eles reataram no ano seguinte. Em 2023, os dois se casaram em uma cerimônia no Uruguai. As informações são do jornal Extra.

