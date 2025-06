Bia Feres anuncia que está grávida pela terceira vez e exibe o tamanho da barriga

A ex-nadadora Bia Feres revelou que está grávida pela terceira vez. Ela já é mãe de Isaac e Serena, frutos de seu casamento com Maurício Netto

A ex-nadadora Bia Feres revelou nesta quarta-feira, 25, que está grávida pela terceira vez. A ex-atleta do nado sincronizado, irmã gêmea de Branca Feres, já é mãe de Isaac, de quatro anos, e Serena, de dois, frutos de seu casamento com Maurício Netto.

Em entrevista à Vogue Brasil, ela contou: "Eu descobri a gestação no susto, porque foi no dia que eu e a Branca estávamos internando a nossa mãe por conta do câncer, e eu também estava usando o DIU. No dia, eu precisava comprar absorvente pra levar para o hospital porque ia ficar acompanhando ela nesse finalzinho e falei para a Branca que precisávamos ir comprar e que a minha menstruação estava atrasada há dois dias", ela recordou.

E complementou: "Nisso, a minha irmã falou 'vamos fazer um teste, tenho em casa!'. Eu brinquei com ela dizendo que ela estava doida, mas ela insistiu tanto que fiz o teste e deu positivo. Eu fiquei muito assustada na hora, mas também feliz".

Em seguida, confessou que ficou preocupada com o bebê, já que estava usando o DIU. "Esse bebê foi um presente de Deus nas nossas vidas. A nossa família toda ficou muito feliz. Minha irmã e o meu pai ficaram muito emocionados. Algo que me preocupou é que eu estava usando DIU, mas graças a Deus ele estava bem longe do saquinho gestacional, então eu consegui tirar ele sem prejudicar. Eu estou muito feliz e sinto que ganhei um presentinho".

Em uma publicação nas redes sociais, Bia mostrou como está sua barriga. Veja:

Bia e Branca Feres - Foto: Reprodução/Instagram

Morte da mãe de Bia e Branca Feres

A mãe das gêmeas Bia e Branca Feres, Fatima Pinto Moreira, faleceu aos 72 anos no dia 16 de abril de 2025. Em uma publicação nas redes sociais, as ex-atletas contaram que a mãe lutou contra problemas de saúde ao longo da vida.

"Enfrentou uma doença autoimune, dois AVCs, uma sepse, um câncer cruel… E mesmo assim sorria. Mesmo assim lutava. Mesmo assim era amor. Passou em primeiro lugar num concurso. Criou duas filhas na coragem. Fez o que podia - e o que ninguém imaginava que ela pudesse", desabafaram.

"Ela foi longe. Viu as filhas nadando nas Olimpíadas. Viu casamentos. Viu netos nascerem. Foi presente em cada conquista. Era carinhosa. Era brava. Era reclamona. E era o nosso exemplo maior de força e resiliência. Sempre cercada de amigos e com a vida social 10 vezes mais agitada que a nossa. Hoje, a saudade aperta, mas o orgulho transborda. Se um dia perguntarem de onde vem nossa coragem… A resposta será sempre a mesma: vem dela. Sempre veio. Sempre virá. Descanse em paz”.

Leia também: Branca Feres revela reação da filha mais velha ao conhecer a caçula