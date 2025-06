MC Guimê encanta ao mostrar ultrassom de seu primeiro filho

Nas redes sociais, MC Guimê encantou os seguidores ao postar o vídeo do ultrassom de seu primeiro filho com Fernanda Stroschein

MC Guimê usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para mostrar o ultrassom de seu primeiro filho com Fernanda Stroschein.

Ao dividir o registro, o cantor e ex-BBB brincou sobre seu planos para esse ano ter sido diferente do planejado por Deus. "2025 vai ser um ano de muitos projetos. Deus: tome aqui o primeiro!", escreveu ele no vídeo. "Então tá né… Hahahahahahahahah. Deus, obrigado por essa benção!!! Papai e Mamãe já amam muito", escreveu ele na legenda.

Os internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "O melhor presente da vida. Que Deus abençoe sempre vocês", disse uma seguidora. "Parabéns ao casal", escreveu outra. "Que venha com muita saúde, que Deus abençoe sempre vocês", falou uma fã.

Guimê anunciou será pai pela primeira vez no começo de maio. Na ocasião, ele postou um vídeo em que ele e a noiva aparecem usando bonés com as palavras 'pai' e 'mãe'. Na gravação, Fernanda ainda mostra um par de sapatos de bebê e o teste de gravidez positivo.

"O nosso maior sonho se tornou realidade… Sim, nós seremos papais! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito… Não víamos a hora de compartilhar essa bênção com você", disse o cantor.

Confira:

MC Guimê desabafa sobre críticas após anunciar noivado

O cantor MC Guimê, de 31 anos, decidiu falar sobre as críticas negativas que recebeu após anunciar o noivado com a modelo Fernanda Stroschein, de 28. Isso porque o ex-BBB supreendeu a amada com o pedido de casamento no dia 27 de abril em um restaurante. Juntos há pouco mais de um ano, o casal tem, inclusive, planos de ter filhos.

"Em nenhum momento a gente pensou em relação aos comentários que poderiam vir, sendo crítico ou positivo. Estamos escolhendo viver a nossa vida da forma que Deus nos direciona. E decidimos firmar mais ainda o nosso propósito. Então, a gente não pode ser paralisado por crítica ou também a gente não pode somente se movimentar, buscar o nosso crescimento, através de comentários positivos, elogios (...)", explicou em entrevista à Contigo!. Saiba mais!

