MC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria

Rás, filho de Lorena Maria e MC Daniel, completou 6 meses; o cantor explicou nas redes sociais por que não compareceu ao mesversário

O filho da influenciadora digital Lorena Maria e do cantor MC Daniel, Rás, completou 6 meses de vida no último domingo, 18, e ganhou uma festa intimista. A ausência do pai durante a celebração chamou a atenção dos seguidores, e o artista usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para explicar o motivo.

"Toda vez que sair uma notícia minha na Internet, alguma fofoca, alguma parada assim, toma cuidado pra vocês não acabarem sendo manipulados, porque isso é muito perigoso. E justamente a intenção de quem publica fazer é isso, é prejudicar, é prender a atenção de vocês", iniciou ele no desabafo compartilhado nos stories.

Em seguida, explicou que ela e a ex-noiva não moram na mesma cidade. "Então, o assunto de questão é, eu vi que a comemoração do mesversário do Rás, filho de MC Daniel, foi marcada pela ausência do cantor. A minha ausência aconteceu pelo fato de que o papai do Rás mora em São Paulo, a mamãe do Rás mora em Rio de Janeiro".

"Então vai ter um momento que vai estar com o papai, vai ter um momento que vai estar com a mamãe, vai ter um momento que vai estar com os dois. E nessa situação em si, eu estava em São Paulo, agora ele veio pra cá ontem e hoje a gente vai comemorar o mesversário dele", detalhou.

Outra comemoração

Por fim, explicou que também vai comemorar a data com sua família. "A gente vai fazer um bolinho pra ele hoje, dentre hoje ou amanhã, a gente vai chamar o avô, a vó, a tia. Igual, ele comemorou lá, ele vai ter uma festa aqui, proque ele é uma criança muito amada".

E complementou: "Então nada foi marcado pela minha ausência, pelo contrário, foi marcado pela presença de pessoas que amam ele do lado do Rio de Janeiro, e vai ser marcado também pela alegria, pelo amor, pelas pessoas que também amam ele desse lado aqui. Ele vai ter duas festas incríveis. Até nós, tamo junto!"

