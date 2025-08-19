CARAS Brasil
  2. MC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
Bebê / Mesversário

MC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria

Rás, filho de Lorena Maria e MC Daniel, completou 6 meses; o cantor explicou nas redes sociais por que não compareceu ao mesversário

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 19/08/2025, às 14h10 - Atualizado às 14h39

MC Daniel, Lorena Maria e o filho
MC Daniel, Lorena Maria e o filho - Foto: Reprodução/Instagram

O filho da influenciadora digital Lorena Maria e do cantor MC Daniel, Rás, completou 6 meses de vida no último domingo, 18, e ganhou uma festa intimista. A ausência do pai durante a celebração chamou a atenção dos seguidores, e o artista usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para explicar o motivo.

"Toda vez que sair uma notícia minha na Internet, alguma fofoca, alguma parada assim, toma cuidado pra vocês não acabarem sendo manipulados, porque isso é muito perigoso. E justamente a intenção de quem publica fazer é isso, é prejudicar, é prender a atenção de vocês", iniciou ele no desabafo compartilhado nos stories.

Em seguida, explicou que ela e a ex-noiva não moram na mesma cidade. "Então, o assunto de questão é, eu vi que a comemoração do mesversário do Rás, filho de MC Daniel, foi marcada pela ausência do cantor. A minha ausência aconteceu pelo fato de que o papai do Rás mora em São Paulo, a mamãe do Rás mora em Rio de Janeiro".

"Então vai ter um momento que vai estar com o papai, vai ter um momento que vai estar com a mamãe, vai ter um momento que vai estar com os dois. E nessa situação em si, eu estava em São Paulo, agora ele veio pra cá ontem e hoje a gente vai comemorar o mesversário dele", detalhou.

Outra comemoração

Por fim, explicou que também vai comemorar a data com sua família. "A gente vai fazer um bolinho pra ele hoje, dentre hoje ou amanhã, a gente vai chamar o avô, a vó, a tia. Igual, ele comemorou lá, ele vai ter uma festa aqui, proque ele é uma criança muito amada".

E complementou: "Então nada foi marcado pela minha ausência, pelo contrário, foi marcado pela presença de pessoas que amam ele do lado do Rio de Janeiro, e vai ser marcado também pela alegria, pelo amor, pelas pessoas que também amam ele desse lado aqui. Ele vai ter duas festas incríveis. Até nós, tamo junto!"

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

MC DanielLorena Maria

