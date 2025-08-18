CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Lorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho de formas separadas
Bebê / Mesversário

Lorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho de formas separadas

Ex-noiva de MC Daniel, Lorena Maria organizou uma festinha intimista para comemorar os 6 meses do filho; cantor não esteve no evento

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 13h08

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Lorena Maria e MC Daniel são pais de Rás
Lorena Maria e MC Daniel são pais de Rás - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Lorena Maria preparou uma festinha intimista no domingo, 18, para comemorar a chegada dos 6 meses do filho, Rás, fruto da antiga união com MC Daniel. Por meio das redes sociais, a famosa mostrou alguns detalhes do evento em família, que contou com o tema 'frutas'.

Nas imagens compartilhadas por Lorena, é possível notar que a mesa foi decorada com diversos docinhos em formatos de frutas, além de um bolo personalizado com a frase "Chegou a hora de comer", em referência ao início da introdução alimentar do pequeno. A influenciadora também filmou o momento em que os familiares cantaram 'parabéns'.

MC Daniel, pai de Rás, não esteve presente na festinha de mesversário do bebê. O cantor, porém, publicou um vídeo em comemoração a data especial e se declarou ao herdeiro: "6 meses do meu melhor amigo", iniciou o artista.

"Metade de um ano aprendendo e crescendo, cada dia com vc é um presente que Deus sabia que eu precisava. Te amo!", completou o famoso. Daniel também compartilhou uma foto com o pequeno e ressaltou o quanto sente sua falta.

Vale lembrar que MC Daniel e Lorena Maria anunciaram publicamente o fim do noivado há cerca de um mês, em julho. Na ocasião, sem revelar detalhes do que motivou o término, tanto o cantor quanto a influenciadora pediram para que o público não os ataquem neste momento delicado.

Veja como foi a festinha de mesversário de Rás:

Lorena Maria celebra 6 meses do filho - Reprodução/Instagram
Lorena Maria celebra 6 meses do filho - Reprodução/Instagram

MC Daniel se declara à família após separação

Recentemente, MC Daniel usou as redes sociais para publicar uma declaração à família. Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma sequência de registros ao lado do padrasto, considerado por ele como pai, do avô, irmão e do filho, Rás, de 5 meses na época.

Em meio aos cliques, o pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Lorena Maria, aparece brincando com os familiares. MC Daniel ainda selecionou uma foto fofíssima do bebê sentado no carro.

"Em tempos difíceis, a família é a paz e o abrigo onde buscamos força", escreveu o artista na legenda da publicação. Nos comentários, Daniela Amorim, mãe do famoso, deixou uma mensagem de carinho e apoio ao MC; confira detalhes!

Leia também: Palo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

MC DanielLorena MariaRás

Leia também

Bem-vinda!

Bruna Manzon e Levi Lima são pais de Safira - Foto: Reprodução / Instagram; @hannarocha

Bruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', anuncia nascimento da filha

Nomes diferentes

Famosas escolheram nomes diferentes para os filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Palo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos

Se parecem?

Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mel - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi exibe foto de sua infância e aponta semelhança com a filha, Mel

Gravidez

Nathalia Arcuri - Foto: Reprodução / Instagram

Nathalia Arcuri anuncia que está grávida. Saiba quem é o pai do bebê

Família

Iza - Foto: Reprodução / Instagram

Iza exibe imagem inédita da filha, Nala, e fã diz: ‘É xerox da Iza’

Clima londrino

Richarlison Jr, Richarlison e Amanda Araújo - Foto: Reprodução / Instagram

Richarlison e Amanda Araújo celebram os dois meses do primeiro filho

Últimas notícias

8 produtos para cuidar dos cabelos8 produtos essenciais para evitar a queda de cabelos
Maya Massafera mostra seu closetMaya Massafera exibe seu closet enorme, que parece uma loja
A astróloga explicou mais detalhes por trás do nome do filho de Mariana RiosAstróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
Geovanna TominagaEx-TV Globinho, Geovanna Tominaga revela reação após diagnóstico: 'Me assustei'
Bruna Manzon e Levi Lima são pais de SafiraBruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', anuncia nascimento da filha
NoneOferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto
Fernanda RodriguesFernanda Rodrigues conta que fará nova cirurgia e explica o motivo
Filho de Claudia Raia encanta ao surgir 'treinando'Filho de Claudia Raia passa dos limites da fofura ao surgir 'malhando' na academia
Regina Volpato comemora aniversário da filhaRegina Volpato comemora aniversário da filha com fotos raras: 'Orgulho'
Lorena Maria e MC Daniel são pais de RásLorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho de formas separadas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade