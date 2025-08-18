Lorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho de formas separadas

Ex-noiva de MC Daniel, Lorena Maria organizou uma festinha intimista para comemorar os 6 meses do filho; cantor não esteve no evento

A influenciadora digital Lorena Maria preparou uma festinha intimista no domingo, 18, para comemorar a chegada dos 6 meses do filho, Rás, fruto da antiga união com MC Daniel. Por meio das redes sociais, a famosa mostrou alguns detalhes do evento em família, que contou com o tema 'frutas'.

Nas imagens compartilhadas por Lorena, é possível notar que a mesa foi decorada com diversos docinhos em formatos de frutas, além de um bolo personalizado com a frase "Chegou a hora de comer", em referência ao início da introdução alimentar do pequeno. A influenciadora também filmou o momento em que os familiares cantaram 'parabéns'.

MC Daniel, pai de Rás, não esteve presente na festinha de mesversário do bebê. O cantor, porém, publicou um vídeo em comemoração a data especial e se declarou ao herdeiro: " 6 meses do meu melhor amigo ", iniciou o artista.

" Metade de um ano aprendendo e crescendo, cada dia com vc é um presente que Deus sabia que eu precisava. Te amo! ", completou o famoso. Daniel também compartilhou uma foto com o pequeno e ressaltou o quanto sente sua falta.

Vale lembrar que MC Daniel e Lorena Maria anunciaram publicamente o fim do noivado há cerca de um mês, em julho. Na ocasião, sem revelar detalhes do que motivou o término, tanto o cantor quanto a influenciadora pediram para que o público não os ataquem neste momento delicado.

Veja como foi a festinha de mesversário de Rás:

MC Daniel se declara à família após separação

Recentemente, MC Daniel usou as redes sociais para publicar uma declaração à família. Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma sequência de registros ao lado do padrasto, considerado por ele como pai, do avô, irmão e do filho, Rás, de 5 meses na época.

Em meio aos cliques, o pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Lorena Maria, aparece brincando com os familiares. MC Daniel ainda selecionou uma foto fofíssima do bebê sentado no carro.

"Em tempos difíceis, a família é a paz e o abrigo onde buscamos força", escreveu o artista na legenda da publicação. Nos comentários, Daniela Amorim, mãe do famoso, deixou uma mensagem de carinho e apoio ao MC; confira detalhes!

