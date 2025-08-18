Palo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos

Veja lista de nomes incomuns e diferentes que algumas celebridades brasileiras como Mariana Rios, Ludmilla e Sabrina Sato escolheram para os filhos

Celebridades têm se destacado não apenas por suas carreiras e estilo, mas também pelas escolhas de nomes diferentes para os filhos. Muitos artistas optam por batismos fora do convencional, buscando originalidade e significado especial para a família. Os nomes escolhidos pelos famosos frequentemente se tornam referência e despertam curiosidade na mídia e nas redes sociais.

Alguns exemplos recentes chamaram atenção por sua exclusividade. Mariana Rios escolheu o nome Palo para o filho, uma opção que foge do tradicional e ganhou repercussão por sua sonoridade única. Outra escolha que se destacou foi Zuri, nome da filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, que também demonstra a tendência de nomes curtos, sonoros e marcantes.

A seguir, confira outros famosos além de Mariana Rios e Ludmilla que fugiram do comum e escolheram nomes diferentes para os filhos:

Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato nomeou a filha, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, de Zoe. Na época em que a artista revelou a escolha, ela explicou que o nome, em grego, significava "cheia de vida".

"Cheia de vida, é assim que me sinto nesse momento tão lindo. E é esse o significado do nome que escolhemos para nossa primeira filha. Zoe significa vida, vivente, cheia de vida e nós já amamos a Zoe", declarou Sabrina, na ocasião.

Rafa Kalimann

A atriz Rafa Kalimann e o companheiro, Nattan, também fugiram de nomes tradicionais e escolheram Zuza para nomear a primeira filha do casal. Os famosos explicaram que decidiram homenagear a avó do cantor, que se chamava Josefina e tinha Zuza como apelido.

Maurício Mattar

O ator Maurício Mattar e a esposa Shay Dufau escolheram Ilha como nome da filha caçula. Além da menina, o artista também é pai de Luã, Petra e Rayra.

Iza

A cantora Iza e o companheiro, Yuri Lima, nomearam a primeira filha do casal de Nala. O nome, que possui origem africana, possui significados como "dádiva, presente, amorosa, sucesso e rainha".

Nala também é o nome de uma personagem da animação 'O Rei Leão', clássico filme da Disney. Iza, inclusive, dublou a versão live-action do filme em 2019.

Giovanna Ewbank

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso escolheram Zyan, de origem árabe, para o filho caçula do casal. Além do menino, os dois também são pais de Titi e Bless.

Simone Mendes

A cantora Simone Mendes e o marido, o empresário Kaká Diniz, batizaram a filha caçula de Zaya. De acordo com a artista, o nome surgiu da fusão 'Maya' e 'Zara'. Além da menina, os dois também são pais de Henry.

MC Daniel

MC Daniel e Lorena Maria também fazem parte da lista de famosos que escolheram um nome diferente para o filho: Rás. Com raízes africanas, Rás significa "chefe" ou "líder", além de fazer referência a Rás Tafári, imperador da Etiópia entre os anos de 1930 e 1974.

Seu Jorge

O cantor Seu Jorge escolheu Samba para nomear o filho caçula. Inicialmente, o cartório se recusou a registrar a criança. O artista, no entanto, recorreu e conseguiu autorização para o registro. O nome, inclusive, é bastante comum em outros países.

Letícia Colin

Os atores Letícia Colin e Michel Melamed escolheram Uri, de origem hebraica, para nomear o primeiro filho. "A gente quis escolher um nome que tivesse um legado. Para a maioria das pessoas, que não é da comunidade judaica, soa diferente, mas em Israel é super comum, como 'João' aqui no Brasil", declarou a atriz sobre a decisão do ex-casal.

