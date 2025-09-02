Maíra Cardi e Thiago Nigro criam rede social para a filha após revelarem nome da bebê

Esperando sua primeira filha juntos, Maíra Cardi e Thiago Nigro criam perfil na rede social para a bebê após escolherem o nome dela

Após revelarem o nome de sua primeira filha juntos, Maíra Cardi e Thiago Nigro criaram um perfil no Instagram para a bebê. Nesta terça-feira, 02, o casal postou um vídeo contando como chegaram ao nome da herdeira e em seguida postaram o perfil dela para dizerem qual foi a grafia escolhida.

Depois de ficarem em dúvida entre Eloáh e Elohí, os empresários anunciaram que ficaram com a primeira opção, criando assim o perfil chamado "Eloáh Cardi Nigro". Logo após alguns minutos de publicarem a novidade, a conta conquistou milhares de seguidores.

Para fazerem a revelação do nome, o casal fez um vídeo contando detalhes de como pediram para deus alguns sinais para fazerem a escolha certa. Maíra Cardi então teve a resposta na mesma música que havia ouvido enquanto estava esperando Rafah, filho falecido nos últimos meses.

É bom lembrar que Maíra Cardi já tem dois filhos, Lucas Cardi e Sophia Cardi, ambos são de relações anteriores da famosa.

Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho

A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!