A mãe da dançarina Brunna Gonçalves, Mirian Gonçalves, está em Miami, nos Estados Unidos, junto com a filha; a cantora Ludmilla; a mãe dela, Silvana, e a neta, Zuri

Nesta terça-feira, 27, a mãe da dançarina Brunna Gonçalves, Mirian Gonçalves, compartilhou, nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto rara ao lado da filha e da neta, Zuri . Isso porque ela está em Miami, nos Estados Unidos, com as duas, a nora, a cantora Ludmilla, e a mãe dela, Silvana Oliveira, desde a reta final da gravidez da bailarina e o nascimento da bebê, no dia 14 de maio.

Na imagem em questão, a técnica de enfermagem posou ao lado de Brunna e da neta, que ainda não teve o rosto exibido ao público pelas mães: "Meus amores", escreveu na publicação.

Confira, abaixo, o registro:

Brunna Gonçalves surge em foto com a mãe e a filha - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Ludmilla relata os primeiros dias com a neta recém-nascida

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira retornou recentemente às redes sociais para conversar um pouco com os seguidores e aproveitou para contar como tem sido os primeiros dias com a bebê. Visivelmente feliz, a mãe de Ludmilla revelou que a neta e a nora estão muito bem:

"Sumida, muito sumida, por motivos de: agora sou vovó! E a nossa mini querida gosta de trocar o dia pela noite. Então, estou sumida por esse motivo. Mas está tudo bem, graças a Deus, Zuzu está ótima, Bru está ótima, está tudo bem", declarou. Confira!

Ludmilla desabafa sobre a maternidade

Nesta terça-feira, 27, Ludmilla, inclusive, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, desabafar sobre a sua experiência na maternidade:

"Estava sumida por motivos de: ter uma filha não é brincadeira. É a coisa mais gostosa do mundo, porém, exige muito de você. Ainda mais quando você quer ser uma mãe presente e quer participar de todos os momentos. É isso que acontece, mas eu estou muito feliz", começou.

E divertiu-se: "Vocês ficam mandando mensagem, querendo que eu mostre minha cara e eu estava assim: acabada. Acabei de fazer meu cabelo e agora dá para aparecer aqui e falar com vocês", encerrou.

