Mãe de Ludmilla relata os primeiros dias com a neta recém-nascida, Zuri

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira não esconde o quanto está radiante com o nascimento da neta, Zuri. A pequena, filha da cantora com Brunna Gonçalves, chegou ao mundo na última quarta-feira, 14, em uma maternidade em Miami, nos Estados Unidos.

Na tarde de quinta-feira, 15, Silvana retornou às redes sociais para conversar um pouco com os seguidores e aproveitou para contar como tem sido os primeiros dias com a bebê. Visivelmente feliz, a mãe de Ludmilla revelou que a caçula da família tem trocado o dia pela noite.

Silvana ainda informou que a netinha e a nora estão muito bem. "Sumida, muito sumida, por motivos de: agora sou vovó! E a nossa mini querida gosta de trocar o dia pela noite. Então, estou sumida por esse motivo. Mas está tudo bem, graças a Deus, Zuzu está ótima, Bru está ótima, está tudo bem ", declarou ela.

Ainda na tarde anterior, Ludmilla compartilhou com o público uma foto inédita do parto da herdeira. A imagem em preto e branco, tirada no ambiente hospitalar, mostra Brunna Gonçalves deitada em uma maca usando touca cirúrgica.

Até o momento, o casal não mostrou o rostinho de Zuri. Brunna, por sua vez, apareceu somente uma vez nas redes sociais depois de dar à luz. "Meu Deus, que loucura que foi o dia de hoje. Eu estou em êxtase até agora, sem palavras. Depois eu venho aqui contar para vocês meu relato de parto, tudo", declarou a esposa de Ludmilla.

Nova foto de Zuri é revelada por revista internacional

Na tarde de quinta-feira, 15, a revista estadunidense People revelou a primeira foto da bebê nos braços de Brunna Gonçalves e Ludmilla, ainda na maternidade. "A chegada da Zuri mudou tudo", afirmou o casal ao site de notícias.

"Nosso amor, que já era imenso, se multiplicou. Nós estamos vivendo um momento de muita alegria e realização, como se estivéssemos no paraíso. Hoje, se alguém me pergunta o que é amor, sei responder. Sei explicar", declarou a cantora.

O anúncio do nascimento de Zuri

A última quarta-feira, 14, foi um dia mais do que especial para Ludmilla e Brunna Gonçalves. Isso porque as famosas deram as boas vindas para Zuri, primeira filha do casal.

Em um post conjunto nas redes sociais, as mamães babonas compartilharam uma foto da mãozinha da bebê. "Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo! 14/05/2025", diz a legenda da publicação.

A gestação de Brunna aconteceu por meio de uma fertilização in vitro e Zuri nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Ainda não há mais informações sobre tamanho, peso ou via de nascimento da bebê.

