A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, vivem, pela primeira vez, a maternidade após o nascimento de Zuri, no dia 14 de maio

Nesta terça-feira, 27, a cantora Ludmilla, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, desabafar sobre a sua experiência na maternidade . Isso porque a primogênita Zuri, sua filha com a dançarina Brunna Gonçalves, nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Em vídeo, a famosa decidiu explicar o motivo de seu sumiço das redes sociais:

"Estava sumida por motivos de: ter uma filha não é brincadeira. É a coisa mais gostosa do mundo, porém, exige muito de você. Ainda mais quando você quer ser uma mãe presente e quer participar de todos os momentos. É isso que acontece, mas eu estou muito feliz", começou.

E divertiu-se: "Vocês ficam mandando mensagem, querendo que eu mostre minha cara e eu estava assim: acabada. Acabei de fazer meu cabelo e agora dá para aparecer aqui e falar com vocês", encerrou.

Brunna Gonçalves confessa dificuldade na maternidade

Recentemente, Brunna Gonçalves também decidiu desabafar sobre a maternidade: “Finalmente consegui tomar um banho, pegar meu celular e fazer stories, porque assim… nos últimos oito dias eu simplesmente não sei o que é parar”, começou.

"Minha olheira tá gigante, tô morrendo de sono. Mas minha pituquinha tá aqui de banho tomado, barriguinha cheia, dormindo, descansando. Se vocês vissem como eu estava cinco minutos atrás… meu cabelo estava todo para o alto, minha roupa toda suja de leite. Sério, gente...”, declarou.

E disse que Zuri está mais agitada que o habitual: "Não sei o que aconteceu, só que na primeira semaninha de vida dela, ela dormia mais, ficava mais quietinha. Ela mamava e já dormia, dormia a noite toda. Não acordava, não chorava. Agora, de ontem para hoje, as coisas estão mudando".

Apelido de Zuri

No último sábado, 24, Ludmilla e Brunna Gonçalves surgiram juntas prestes a dar um passeio com Zuri. Em foto publicada no perfil do Instagram da bailarina, as três aparecem acordadas bem cedinho para fazer uma caminhada matinal.

"Passeio da manhã com nossa pituquinha", escreveu Brunna na imagem, revelando o apelido que deram à filha. Confira!

