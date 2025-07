Após separação, MC Daniel abre álbum de fotos em família: 'Abrigo'

MC Daniel compartilhou novos registros ao lado do filho, Rás, fruto da antiga relação com Lorena Maria; casal confirmou a separação

MC Daniel usou as redes sociais na noite de domingo, 13, para publicar uma declaração à família. Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma sequência de registros ao lado do padrasto, considerado por ele como pai, do avô, irmão e do filho, Rás, de 5 meses.

Em meio aos cliques, o pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Lorena Maria, aparece brincando com os familiares. MC Daniel ainda selecionou uma foto fofíssima do bebê sentado no carro.

" Em tempos difíceis, a família é a paz e o abrigo onde buscamos força ", escreveu o artista na legenda da publicação. Nos comentários, Daniela Amorim, mãe do famoso, deixou uma mensagem de carinho e apoio ao MC.

" Que Deus te abençoe filho! Você tem uma história de vida linda! Mudou com muito trabalho e dedicação a nossa realidade de vida! Te amamos muito! ", declarou ela. Vale lembrar que, no sábado, 12, Lorena Maria confirmou o fim do noivado com o cantor.

O pronunciamento da influenciadora digital aconteceu em meio aos boatos de que os dois já estavam separados. Apesar da assessoria do cantor ter afirmado que os dois seguiam juntos, Lorena revelou que ela e MC Daniel decidiram colocar um ponto final na união.

Confira a publicação de MC Daniel em família:

MC Daniel se pronuncia após término com Lorena Marina

O cantor MC Daniel se pronunciou oficialmente sobre o fim do namoro com Lorena Maria, com quem teve um filho, Rás, de 5 meses. No domingo, 13, ele compartilhou um depoimento nas redes sociais sobre como está se sentindo com o término.

Sem revelar o motivo da separação, ele garantiu que a história deles foi verdadeira e rebateu os comentários de quem teriam ficado juntos por interesse. Inclusive, ele pediu para que não ataquem a mãe do seu filho e que acredita que tudo vai se ajeitar; confira o relato completo do cantor!

