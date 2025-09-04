Jade Magalhães se derrete ao postar nova foto com a filha: 'Meu pedacinho'

A influenciadora digital Jade Magalhães compartilhou um clique encantador com Serena, sua filha com o cantor Luan Santana

Jade Magalhães encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma nova foto com Serena, sua filha com o cantor Luan Santana, que está com oito meses.

No clique postado nos Stories do Instagram na noite desta quinta-feira, 4, a influenciadora digital aparece sentada em uma escada, ao ar livre, com a herdeira no colo. Para o momento, Serena surgiu usando um look estiloso: um vestido e uma tiara na cabeça.

Já na legenda da publicação, a mulher do cantor Luan Santana se declarou: "Meu pedacinho", se derreteu Jade, que não mostrou o rostinho da pequena.

Recentemente, Luan revelou se tem planos de aumentar a família. "Quero muito", confessou o cantor em entrevista ao Portal LeoDias. Contudo, ele explicou que pretende esperar mais um tempo, pois querem aproveitar a infância de Serena. Por este motivo, se pudesse escolher, preferiria que os filhos tivessem uma diferença de quatro ou cinco anos, assim o casal poderia apreciar o crescimento da pequena da melhor maneira possível. "Não gosto muito da ideia de ser já perto demais", explicou.

O artista explicou que a decisão envolve uma série de fatores, como a rotina de trabalho e a vontade de viver e aproveitar cada etapa da vida de sua filha. "É importante aproveitar cada momento, e isso inclui planejado com calma", completou.

Confira:

Jade Magalhães com a filha - Foto: Instagram

Luan Santana revela quando pretende mostrar o rosto da filha pela primeira vez

Luan Santana e Jade Magalhães não escondem o quanto estão felizes desde a chegada de Serena, primeira filha do casal. A pequena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024 e ainda não teve o rostinho revelado.

Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor e a esposa falaram um pouco sobre a bebê e contaram que estão ansiosos para compartilhar diversos registros do desenvolvimento de Serena. O casal ainda revelou quando pretende mostrar o rosto da herdeira aos fãs.

"A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?", declarou Luan Santana. "Tem tanta coisa fofa que ela faz, que a gente tem muita vontade de compartilhar, mas eu acho que o momento mais especial para isso vai acontecer, vai ser lindo", acrescentou Jade Magalhães.

Em seguida, o artista se derreteu de amores ao comentar sobre a semelhança da bebê com ele. "Ela tá com os mesmos trejeitos que eu, cara… Eu durmo de perninha cruzada, fazendo um 4. Ela faz igual. Isso é loucura. É Deus. É Deus, né? É Deus, cara, é Deus. E todo mundo tá falando que parece mais comigo também", concluiu.

