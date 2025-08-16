Iza exibe imagem inédita da filha, Nala, e fã diz: ‘É xerox da Iza’

A cantora Iza agitou as redes sociais ao mostrar o quanto sua filha, Nala, já cresceu e os fãs perceberem a semelhança entre mãe e filha

A cantora Iza agitou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo com sua filha, Nala, fruto do namoro com Yuri Lima. Nos stories do Instagram, a mamãe coruja apareceu com a filha no colo e mostrou a bebê sorridente ao se ver na tela do celular.

Nala mostrou o quanto está fofíssima e cada dia maior. Inclusive, os fãs perceberam que a bebê herdou os traços do rosto da mãe. “Ela é a xerox da Iza. Até a boquinha é igual a da Iza”, declarou um seguidor. “A criança é linda”, comentou outro. “Tem os traços da mãe”, escreveu mais um. “Eu acho que ela tem uma mistura dos pais”, declarou mais um.

Recentemente, Iza abriu o coração sobre a atual fase e como se sente culpada em vários momentos. "Se a gente descansa, a gente é culpada. Se a gente não descansa, a gente se sente culpada. Se está longe, a gente é culpada, se a criança está aqui, na correria, a gente está se sentindo culpada, então é uma culpa sem fim", mas fez questão de acrescentar “o amor que vem é maior do que a culpa, isso ajuda”.

Além disso, segundo Iza, a neném, que completa um ano em outubro, já está falando “mamãe” e começando a se comunicar: "Tenho uma filha muito linda, ela já está falando 'mamãe', e ela é toda engraçada, a minha família é muito linda".

Apesar de todo o sentimento de culpa, a cantora admitiu não ter mais medo de errar: “Tenho me aproximado mais das minhas vulnerabilidades. Eu perdi completamente o medo de errar, acho que ser mãe te dá uma centrada.", e ainda revelou que essa experiência a aproximou de sua mãe.

A cantora Iza compartilhou um novo vídeo com sua filha, Nala



Curiosidades sobre Nala, filha de Iza e Yuri Lima

Nala nasceu em 13 de outubro de 2024, em uma maternidade no Rio de Janeiro, por meio de uma cesariana.

O nome da menina carrega um significado especial: “dádiva, presente, amorosa, sucesso e rainha”. A escolha foi feita por Iza como uma homenagem à personagem Nala, do clássico O Rei Leão.

Após o nascimento da filha, a cantora lançou a música Como Posso Amar Assim?, dedicada à pequena e à experiência da maternidade.

O batizado de Nala foi realizado no Santuário da Penha, uma das igrejas mais tradicionais do Rio. O padrinho é Yan Lima, irmão de Yuri Lima, e a madrinha é Maria Clara, prima de Iza.

Quando começou o relacionamento de Iza e Yuri?

Iza assumiu publicamente seu relacionamento com Yuri em fevereiro de 2023. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, em agosto do ano passado, a artista contou que conheceu o então namorado através das redes sociais.

"Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música", disse ela, que ainda declarou como anda a sua amorosa. "Estou em uma fase muito especial. Achei que não teria vontade de casar na igreja novamente, mas com o Yuri eu tenho", disse na época.

O batizado de Nala

A cantora Iza celebrou o batizado de sua filha, Nala, fruto do namoro com Yuri Lima, de um jeito sofisticado e encantador. Ela reuniu seus familiares e amigos para um almoço com decoração especial.

O evento foi preparado pela assessora Lu Nassau, que foi quem revelou os detalhes da decoração da festa de batizado. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com a montagem do evento, que teve decoração feita em tons de cinza e branco.

A mesa dos doces foi enfeitada com flores, como tulipas, trigos e orquídeas, painel com o nome da bebê em espelho e vários docinhos personalizados.

