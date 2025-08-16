Iza exibe imagem inédita da filha, Nala, e fã diz: ‘É xerox da Iza’

A cantora Iza agitou as redes sociais ao mostrar o quanto sua filha, Nala, já cresceu e os fãs perceberem a semelhança entre mãe e filha
A cantora Iza agitou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo com sua filha, Nala, fruto do namoro com Yuri Lima. Nos stories do Instagram, a mamãe coruja apareceu com a filha no colo e mostrou a bebê sorridente ao se ver na tela do celular.
Nala mostrou o quanto está fofíssima e cada dia maior. Inclusive, os fãs perceberam que a bebê herdou os traços do rosto da mãe. “Ela é a xerox da Iza. Até a boquinha é igual a da Iza”, declarou um seguidor. “A criança é linda”, comentou outro. “Tem os traços da mãe”, escreveu mais um. “Eu acho que ela tem uma mistura dos pais”, declarou mais um.
Recentemente, Iza abriu o coração sobre a atual fase e como se sente culpada em vários momentos. "Se a gente descansa, a gente é culpada. Se a gente não descansa, a gente se sente culpada. Se está longe, a gente é culpada, se a criança está aqui, na correria, a gente está se sentindo culpada, então é uma culpa sem fim", mas fez questão de acrescentar “o amor que vem é maior do que a culpa, isso ajuda”.
Além disso, segundo Iza, a neném, que completa um ano em outubro, já está falando “mamãe” e começando a se comunicar: "Tenho uma filha muito linda, ela já está falando 'mamãe', e ela é toda engraçada, a minha família é muito linda".
Apesar de todo o sentimento de culpa, a cantora admitiu não ter mais medo de errar: “Tenho me aproximado mais das minhas vulnerabilidades. Eu perdi completamente o medo de errar, acho que ser mãe te dá uma centrada.", e ainda revelou que essa experiência a aproximou de sua mãe.
Iza assumiu publicamente seu relacionamento com Yuri em fevereiro de 2023. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, em agosto do ano passado, a artista contou que conheceu o então namorado através das redes sociais.
"Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música", disse ela, que ainda declarou como anda a sua amorosa. "Estou em uma fase muito especial. Achei que não teria vontade de casar na igreja novamente, mas com o Yuri eu tenho", disse na época.
Leia também: Namorado de Iza se despede dos campos de futebol: ‘Fim de ciclo’
A cantora Iza celebrou o batizado de sua filha, Nala, fruto do namoro com Yuri Lima, de um jeito sofisticado e encantador. Ela reuniu seus familiares e amigos para um almoço com decoração especial.
O evento foi preparado pela assessora Lu Nassau, que foi quem revelou os detalhes da decoração da festa de batizado. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com a montagem do evento, que teve decoração feita em tons de cinza e branco.
A mesa dos doces foi enfeitada com flores, como tulipas, trigos e orquídeas, painel com o nome da bebê em espelho e vários docinhos personalizados.
