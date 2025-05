Iza e Nala: Veja a decoração do batizado da filha da cantora

A cantora Iza escolheu uma decoração sofisticada e clean para celebrar o batizado de sua filha, Nala, no final de semana

A cantora Iza celebrou o batizado de sua filha, Nala, fruto do namoro com Yuri Lima, de um jeito sofisticado e encantador. Ela reuniu seus familiares e amigos para um almoço com decoração especial.

O evento foi preparado pela assessora Lu Nassau, que foi quem revelou os detalhes da decoração da festa de batizado. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com a montagem do evento, que teve decoração feita em tons de cinza e branco.

A mesa dos doces foi enfeitada com flores, como tulipas, trigos e orquídeas, painel com o nome da bebê em espelho e vários docinhos personalizados.

"Tulipas e trigos. Assim foi o start da identidade visual… monograma criado e aprovado pela mamãe @iza que, na sequência, sinalizou uma preferência: que os detalhes fossem em prata e não no dourado. Pronto. Estalo criativo… alinhei com ela o conceito (mais sofisticado e clean) e com seu ok, comecei a busca do que precisava. A cobertura de toldo ganhou duas colunas de voil intercaladas por heras, em toda extensão da parte aberta, trazendo aconchego e conforto em relação ao sol. Para as mesas, escolhi cadeira medalhão (imbatível no conforto), toalhas de linho cinza claro e sobre toalha de rechilieu branca. Sousplat, pratos, talheres e taças compunham a mesa, junto com um guardanapo que fazia alusão à um manto de Nossa Senhora, enfeitado com mini terço de pérola e pingente de anjo. Um menu do almoço e bebidas e biscoito de glacê real agradecendo a presença, finalizavam a composição", disse a profissional.

E completou: "No centro das mesas, bandeja de prata com arranjos florais e um balão cristal cheio de mini pérolas e mini balões na paleta do evento, traziam o ar infantil à produção. Mesa espelhada para posicionarmos as lembranças escolhidas: mini vela e caixinha de promessas. Ao fundo, uma cerejeira brancas, vários arranjos florais em peças de vidro e um jardim na base da mesa. A mesa do bolo e doces, a queridinha, foi emoldurada com painéis pintados exclusivamente para o evento nas cores da nossa paleta, piso plotado com a estampa criada para identidade visual, duas mesas espelhadas que conversavam com o detalhes do nome “Nala” tbm em espelho, logo atrás. Jardins de áster e chuva de prata nos pés das mesas, detalhes florais nos painéis, copinhos de prata com tulipas e dois vasos de prata com composições de orquídea, Hortênsia, cravos, boca de leão, rosas e lisiantus. Os doces modelados foram um show à parte! Disputando a atenção com os brigadeiros deliciosos (chocolate belga e bicho de pé) e com o bolo rendado, coroado com o Divino Espírito Santo e hortênsias de açúcar feitas uma a uma. Na entrada do apto tbm coloquei um arranjo floral com balão, outro arranjo maior para o buffet e vários detalhes espalhados pelo ambiente!".

Os looks de Iza e Nala

A cantora Iza e a filha, Nala, usaram looks combinando. As duas apareceram com roupas da grife Dolce & Gabbana com estampa amarela. Os looks são avaliados em R$ 20 mil.

Curiosidades sobre Nala, filha de Iza e Yuri Lima

Nala nasceu no dia 13 de outubro de 2024 em uma maternidade no Rio de Janeiro por meio do parto cesariana.

O nome Nala significa ‘dádiva, presente, amorosa, sucesso e rainha’. A cantora escolheu o nome por causa da personagem Nala da história do filme O Rei Leão.

Depois do nascimento da filha, Iza lançou a música Como Posso Amar Assim?, que é uma homenagem para a herdeira e a maternidade.

O batizado de Nala aconteceu no Santuário da Penha, uma igreja tradicional do Rio de Janeiro. O padrinho é Yan Lima, irmão de Yuri Lima, e a marinha é Maria Clara, prima de Iza.

