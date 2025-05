Isabel Veloso comove ao celebrar mesversário do filho: 'Grata por te ver crescer'

A influenciadora digital Isabel Veloso compartilhou várias fotos do filho, Arthur, e escreveu uma bela mensagem para comemorar seu quinto mês

Isabel Veloso usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para comemorar o quinto mês de vida de seu filho, Arthur, fruto de seu casamento com Lucas Borbas. A influenciadora digital, que revelou recentemente a remissão de seu câncer, compartilhou várias fotos do menino em seu perfil e abriu o coração ao relembrar o período em que ele ficou internado.

"Hoje você faz 5 meses. E há cinco meses atras eu estava te olhando na incubadora; entubado, sedado e medicado. Você era tão pequeno, mas tão forte. Eu sempre digo que renasci quando você nasceu, porque nunca senti um amor maior que ser sua mãe. Te carreguei, te senti cada mês. Quando você nasceu não te peguei no colo, conheci você por uma foto. Te ouvi chorar, mas não te consolei, te ouvi com fome, mas não podia te tocar. Só lembro de mesmo com tanta dor pós uma cesariana de emergência, levantar o mais cedo que podia pra tomar um banho pra te ver", afirmou ela no começo do texto.

"Você não me viu, mas tenho certeza que sentiu a mim. Cada oração pra ter forças pra te ver crescer. Cada lágrima derramada porque queria ter você comigo nos meus braços. Eu lembro de poder ficar apenas duas horas com você no colo, pra não esfriar seu corpo. Lembro que implorava por mais 5 minutinhos pra sentir o seu cheirinho. Foi ali que eu pude ver de pertinho o que é o amor de Deus", acrescentou.

Isabel também se mostrou grata por acompanhar o crescimento herdeiro. "Eu sou tão grata por te ver crescer, por ter você pertinho de mim. Às vezes me sinto cansada, mas quando lembro que fiquei tanto tempo longe de você o cansaço some. Você é tão forte. É o meu filho. Eu te amo, meu Arthur", finalizou.

Isabel Veloso revela se planeja ter mais filhos

A influenciadora digital Isabel Veloso separou um tempo na quarta-feira, 28, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a remissão de seu câncer. A jovem, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021, luta contra a doença desde os 15 anos de idade.

Durante o bate-papo com o público, Isabel, que já é mãe do pequeno Arthur, revelou que não planeja mais filhos por enquanto, mesmo após o câncer ter entrado em remissão. "Só vem se eu ficar mais de 5 anos em remissão. E é o tempo de vencimento do DIU (Dispositivo Intrauterino). Então, vai demorar", esclareceu. Em seguida, ela ainda contou que procura não criar expectativa de ver o filho crescer, uma vez que seu linfoma resistiu a todos os tratamentos feitos até o momento. Veja o relato completo!

