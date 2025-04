Isabel Veloso emociona ao comemorar aniversário de casamento: 'Uma escolha'

Nas redes sociais, a influenciadora digital Isabel Veloso se declarou para o marido, Lucas Borbas, ao comemorar um ano de casada

Isabel Veloso usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 22, a influenciadora digital completou um ano de casada com Lucas Borbas e se declarou para o amado ao recordar algumas fotos da cerimônia.

"Hoje faz um ano que casei com você. Eu poderia dizer tantas coisas sobre nós, mas nenhuma das histórias eu iria conseguir resumir o meu amor por você, pela nossa vida juntos. Eu sinceramente achava que em um casamento é tudo perfeito, onde não há brigas, discussões, desentendimentos, achava que o amor era um sentimento", começou o texto.

"Minha maior lição entre nós é que o amor é uma escolha. Sobre escolher amar todos os dias, apesar de um dia ruim, de notícias ruins... Eu confesso, como sou feliz por escolher te amar todos os dias, todas as horas, todos os segundos... como sou grata por conseguirmos fazer florecer a nossa história apesar de uma dor gerada por uma doença. E que independente de qualquer notícia, que a gente possa escolher um ao outro em amor", acrescentou ela.

Isabel também celebrou a família que eles construíram. Os dois são pais de Arthur, que nasceu em dezembro do ano passado. "Nosso filho veio pra gerar mais vida ainda onde não tinha. Ele restaurou todas as minhas feridas e provavelmente todas as suas. Como eu amo a nossa família. Obrigada por me proporcionar ela. Eu te amo, obrigada por ser minha escolha todos os dias", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Isabel Veloso explica procedimento importante em tratamento contra o câncer

A influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais para detalhar uma etapa importante de seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, a esposa de Lucas Borbas e mãe do pequeno Arthur compartilhou um vídeo explicando sobre a punção de porth-a-cath, um cateter venoso central implantado sob a pele do peito do paciente para realizar a quimioterapia.

"Enquanto a enfermeira preparava os materiais, eu estava ali morrendo de medo, porque dói muito. Ela estava tentando me acalmar, conversando comigo e já veio fazer a limpeza do local para a punção do port-a-cath. Ela colocou esse fundo estéril e já estava procurando silicone que fica bem no meio do port-a-cath que é ali que você coloca a agulha", relatou Isabel. Saiba mais!

Leia também:Isabel Veloso exibe novo visual com os cabelos mais claros: 'Amando'