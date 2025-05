Em remissão do câncer, Isabel Veloso revela se planeja ter mais filhos

A influencer Isabel Veloso falou sobre a expectativa de ver o filho crescer após a remissão do câncer e contou se planeja mais herdeiros

A influenciadora digital Isabel Veloso separou um tempo na quarta-feira, 28, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a remissão de seu câncer. A jovem, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021, luta contra a doença desde os 15 anos de idade.

Durante o bate-papo com o público, Isabel, que já é mãe do pequeno Arthur, revelou que não planeja mais filhos por enquanto, mesmo após o câncer ter entrado em remissão. O assunto foi abordado pela influencer logo após um internautas questionar quando o segundo bebê viria.

" Só vem se eu ficar mais de 5 anos em remissão. E é o tempo de vencimento do DIU (Dispositivo Intrauterino). Então, vai demorar", esclareceu. Em seguida, ela ainda contou que procura não criar expectativa de ver o filho crescer, uma vez que seu linfoma resistiu a todos os tratamentos feitos até o momento.

"Por mais que eu seja extremamente positiva, ainda não crio expectativa com isso. Eu entrei em remissão... mas ainda preciso de tratamento, ainda preciso de um transplante e ainda vou precisar de tratamento depois. Meu linfoma é extremamente resistente, ele resistiu a toda e qualquer linha de tratamento", explicou.

"Mesmo já tendo entrado em remissão lá atrás, eu tive uma recidiva muito precoce. Menos de 3 meses sem tratamento minha doença disparou de novo. Então, eu prefiro ficar feliz e aproveitar o agora, o futuro só Deus sabe. Mas confesso que seria meu sonho", finalizou Isabel Veloso.

Isabel Veloso recebeu críticas após anunciar remissão do câncer

Recentemente, Isabel Veloso usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de seu quadro atual de saúde. Nas últimas semanas, a jovem, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, revelou que o câncer entrou em remissão.

Após contar a novidade, Isabel passou a receber críticas de alguns internautas. Isso porque a influencer ficou conhecida na web há cerca de dois anos, quando compartilhou publicamente que era paciente de câncer em estágio terminal.

Em meio às críticas, a influenciadora publicou um vídeo explicando que não está curada da doença e que seguirá realizando o tratamento. A jovem ainda mencionou a possibilidade de seu câncer resistir a nova medicação, assim como aconteceu anteriormente; confira mais detalhes!

