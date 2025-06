Influenciadora Yasmin Castilho lamenta perda de bebê: 'Dor silenciosa'

A influenciadora digital Yasmin Castilho usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para compartilhar uma triste notícia

A influenciadora digital Yasmin Castilho usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para compartilhar uma triste notícia. Na publicação, ela contou que perdeu um bebê que esperava com o marido, Lucas Provesi. Mãe de Bento, de 1 ano, ela compartilhou uma imagem do teste de gravidez que fez, outra do hospital e lamentou a perda.

"Hoje eu vivi uma dor silenciosa, mas cheia da presença de Deus. Descobri que estava grávida e, poucos dias depois, precisei me despedir. Uma gestação que durou pouco no meu corpo, mas que deixou marcas eternas no meu coração", escreveu a influenciadora.

E continuou: "Em uma ministração, recebi a palavra: ‘Deus já colocou a semente no teu ventre’. E Ele colocou. Não sei os porquês, mas sei quem está comigo. O Deus que dá também sustenta. E mesmo nesse luto breve, eu descanso na certeza de que fui vista, amada e cuidada por Ele em cada detalhe". Por fim, Yasmin disse: "Nem toda promessa é sobre tempo. Às vezes, é sobre presença. E Ele esteve aqui o tempo todo".

Mensagens de apoio

Nos comentários da publicação, os internautas desejaram forças. "Yas, eu sinto muito. É lindo ver a tua fé e confiança em Deus mesmo em momentos tão difíceis… Que o Espírito Santo conforte o seu coração e do Lucas. Orando por vocês", falou uma.

"Meu amor, temos um Deus que cuida da gente e sabe o melhor pra nós! O choro dura uma noite mais a alegria vem pela manhã! Te amo e estou com você SEMPRE pro que der e vier!", comentou outra. "Sinto muito! Que Deus te cubra de graça e conforto. O arco-íris logo vem, em nome de Jesus", declarou uma terceira pessoa.

