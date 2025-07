Bebê / Família

Guilherme, dupla com Hugo, e esposa revelam nome e sexo do bebê após perda de um dos gêmeos

O cantor Guilherme, da dupla sertaneja com Hugo, revelou o nome e o sexo do bebê que espera com a esposa, a psicóloga Marcela Fortunato

Marcela Fortunato e Guilherme - Foto: Reprodução/Instagram