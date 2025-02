Hugo e Guilherme celebram sucesso nos palcos e na vida pessoal

Em entrevista à CARAS Brasil, os cantores Hugo e Guilherme, que se casaram em dezembro de 2024, falaram sobre a vida pessoal e o sucesso da carreira

A dupla Hugo e Guilherme está vivendo uma fase de muito sucesso. Além de gravarem o DVD 'Fuleragem' e alcançarem o primeiro lugar no Spotify Brasil com a música 'Mentirosa', parceria com Wesley Safadão, os cantores se casaram no fim do ano passado, com uma semana de diferença. "Somos uma dupla para tudo", brinca Guilherme em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

O primeiro a subir ao altar foi Hugo. Ele se casou com a médica dermatologista Juliete de Pieri no dia 17 de dezembro, em uma cerimônia religiosa na igreja Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, em Goiânia. Já Guilherme oficializou a união com a psicóloga Marcela Fortunato no dia 23, em Trancoso, na Bahia.

Como os sertanejos conheceram as esposas?

Os cantores revelaram que conheceram suas esposas através da internet. "Eu respondi um texto que ela tinha postado sobre mudanças, aí começamos a conversar e depois foi tudo muito rápido . Os dois já estavam com a cabeça muito legal na época, a gente se apaixonou, começamos a ter essas ideias de morar juntos e casamos. Começamos a morar juntos antes de nos casarmos oficialmente e foi assim durante quase um ano", detalha Guilherme.

Hugo precisou ser mais insistente. "A dupla usou a mesma tática praticamente (risos). Eu mandei um direct, mas da primeira vez fui ignorado , mas também não dei o jogo como perdido, passou um tempinho e eu mandei mensagem de novo, aí a Juliete me respondeu e começamos a conversar… era um período de pandemia ainda, depois de quase uns dois meses eu fui lá para Campo Grande encontrar com ela e ano passado Deus me abençoou de casar com essa mulher incrível que eu tanto admiro", conta.

O primeiro a marcar a data de casamento foi Guilherme. "Somos uma dupla para tudo… se para conquistar o processo foi bem parecido, para casar não seria diferente. Quando ele contou, nosso casamento já estava quase 100% fechado. Foi uma semana de muita alegria e comemorações. A agenda é a mesma, o casamento não podia ficar tão distante um do outro", ressalta.

Mesmo com a diferença de dias, a dupla não pensou em realizar uma única cerimônia. "Esse é um momento íntimo, especial para vida toda, é uma experiência única para cada casal. Tanto que o Guilherme casou na praia, algo mais intimista e o meu já foi naquela linha mais tradicional, com um dos meus ídolos cantando (Leonardo)… aí é um momento muito mais Spartaco e Matheus do que Hugo & Guilherme. O importante de tudo isso é a felicidade de ambos", explica Hugo, que se chama Spartaco Luiz Neves Vezzani. Já o nome de batismo de Guilherme é Matheus Neves.

Com a agitação do fim do ano, os cantores planejaram a lua de mel para fevereiro. "A gente tirou alguns dias de férias agora no comecinho do ano, eu e Juliete passamos um tempo na fazenda com a família, mas vamos ter férias mesmo agora em fevereiro, serão 24 dias de descanso", conta Hugo. Já Guilherme viajou com Marcela para o Marrocos e neste mês eles vão para o Japão. "Viajamos para Marrocos e vamos para o Japão agora em fevereiro. Foram dias bem divertidos no deserto."

Ter momentos de lazer com a família, mesmo com a agenda lotada, é fundamental para a dupla. "É difícil, mas conseguimos conciliar. Nossa família entende nosso trabalho e sempre dão força também", afirma Guilherme. "Graças a Deus, temos muitos shows e sempre tentamos ter a nossa família conosco em alguns deles. Quando temos um show perto de casa, voltamos e passamos um tempinho extra com eles também. E sempre que possível as esposas nos acompanham também", conta Hugo, que não tem pressa para aumentar a família. "Estamos aproveitando um dia de cada vez, aproveitando cada passo com carinho", ressalta.

Carreira de sucesso

Hugo e Guilherme estão juntos há oito anos e vivem o melhor momento da carreira. Em novembro do ano passado, a dupla gravou o DVD 'Fuleragem', em Fortaleza, no Ceará, e analisaram o sucesso que conquistaram. "Quando você se entrega de verdade e faz isso por amor, sinto que tudo na vida toma um rumo diferente, tanto financeiramente, quanto no trabalho, em todos os aspectos. Você deixa de focar no que não importa e passa a se concentrar no que realmente importa", diz Guilherme.

"A gente leva muito amor e carinhos nos nossos trabalhos, esse vou confessar que fiquei um pouco mais apreensivo, porque saímos do tradicional, foi uma roupagem totalmente voltada pro Forró/Brega e sair do comum e da sua zona de conforto te traz muita ansiedade e frio na barriga. Mas graças a Deus, o nosso DVD 'Fuleragem' está indo muito bem e estamos muito gratos, estamos apostando bastante nas músicas, que estão mostrando um novo lado profissional nosso", diz Hugo.

A música 'Mentirosa', um dos grandes sucessos da dupla, é uma parceria com Wesley Safadão e os cantores falaram sobre a escolha do artista. "Quando pensamos no nordeste, a gente já se lembrou do Wesley, porque é um nome bem importante e representativo, né? Ficamos felizes que deu certo!", conta Hugo. "Pode não parecer, mas a gente curte muito um forrozinho e decidimos inovar neste projeto. Gravamos no Nordeste e tivemos muitas participações, como Natanzinho Lima e Dorgival Dantas", explica Guilherme, que surpreendeu ao revelar com qual artista gostaria de fazer uma parceria. "Se for para sonhar bem alto, eu chutaria lá em cima e falaria Luis Miguel. Gosto muito dele como artista e me inspiro bastante!", confessa.

Por fim, a dupla falou sobre os planos para 2025. "Agora, vamos trabalhar bastante na divulgação do nosso DVD 'Fuleragem', pois é um projeto que acreditamos muito. Seguiremos com o 'No Pelo 360' pelo Brasil e, mais para frente, tem um novo projeto também que já estamos idealizando. As contas não param de chegar, então, não podemos parar de trabalhar", revela Hugo.

