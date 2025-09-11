Grávida, Mariana Rios exibe o barrigão em dia na praia

Grávida do primeiro filho, a atriz e apresentadora Mariana Rios mostra suas novas curvas e reflete sobre a atual fase de sua vida

A atriz e apresentadora Mariana Rios abriu um álbum de fotos de como curtiu os dias desta semana em sua rotina. Ela está de férias no litoral e aproveitou para exibir seu barrigão de grávida.

Na imagem, a estrela apareceu de biquíni amarelo e com as curvas à mostra. Na legenda, Mariana falou sobre a atual fase de sua vida.

"Será que agradecer nos leva até lá? Hoje, reunida com a família, com a pessoa que amo ao meu lado, carregando em meu ventre o meu filho, olhando para este céu imenso, eu agradeço a Deus! Mas quando tudo isso me parecia distante, quando o sonho era apenas sussurro, quando os braços estavam vazios e a estrada era longa, eu também agradecia. Hoje, viajo por lugares que antes só cabiam nos meus pensamentos, e a cada paisagem nova, digo: obrigada! Mas quando o mundo parecia estreito e as portas não se abriam, mesmo assim, eu agradecia", disse ela.

E completou: "E então me pergunto, será que agradecer nos leva onde desejamos estar? Será que a gratidão abre caminhos antes mesmo dos pés tocarem o chão? Será que dizer “obrigado” ao invisível é plantar flores em desertos que um dia florescerão? Hoje eu sei: agradecer é se encontrar antes de chegar, é abraçar o presente antes que ele se revele, é confiar que o amanhã se move na medida do amor que o coração derrama. Porque a gratidão não é só resposta, é o caminho inteiro".

Mariana Rios faz 'carta aberta' ao filho sobre significado do nome

Recentemente, Mariana Rios usou as redes sociais para compartilhar com o público uma profunda reflexão sobre significados de nomes. Durante sua participação no 'Saia Justa', do GNT, a artista, que está grávida de um menino, revelou que o bebê se chamará Palo.

Mariana, que fez um vídeo direcionado ao pequeno para que ele possa assistir quando crescer, explicou que o valor de uma pessoa é muito mais importante que a origem do nome. A comunicadora ainda ressaltou que o bebê dará vida, sentido e força ao nome escolhido.

"O nome, meu filho, ele pode ter significado, ou não. Porque quem faz o nome somos nós. Quantas pessoas têm nomes comuns e são pessoas extraordinárias? Quantas pessoas carregam nomes com peso forte e nem por isso conseguem fazer jus ao que lhes foi dado. Faça do seu nome, o melhor que você pode fazer. Com significado ou não, quem decide isso é você", declarou a artista no registro.

