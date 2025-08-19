CARAS Brasil
Bebê / Gestação

Grávida, Camila Queiroz exibe barriguinha em look 'diferentão'; veja

Esperando seu primeiro bebê com Klebber Toledo, Camila Queiroz exibe barriga ao apostar em look diferente e com cropped para evento

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 08h17

Camila Queiroz exibe barriguinha em evento
Camila Queiroz exibe barriguinha em evento - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

A atriz Camila Queiroz encantou ao exibir sua barriga de grávida na noite desta segunda-feira, 18, na pré-estreia do filme Uma Mulher Sem Filtro. Após viajar com Klebber Toledo para a Europa, a futura mamãe marcou presença no evento no Rio de Janeiro.

Usando um look "diferentão", composto por uma blusa de gola cropped e uma saia com uma espécie de franja lateral, a gestante esbanjou beleza e não passou despercebida ao mostrar como já está seu abdômen.

Ainda nos últimos dias, Camila Queiroz postou mais fotos da viagem e mostrando sua barriguinha de grávida.

Camila Queiroz exibe barriga de grávida em evento
O anúncio da gravidez de Camila Queiroz

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo serão papais! A notícia foi dada pelo casal na sexta-feira, 11 de julho, na rede social. Com fotos exibindo a barriguinha já crescida, a atriz contou que terão um bebê.

Trocando carinhos e ao lado de seus cachorros, os famosos apareceram nas fotos anunciando que a família deles crescerá. Com o abdômen de fora, a futura mamãe mostrou que já está com a barriguinha em evidência e contou que está com cinco meses.

"Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs. Nos comentários, os internautas vibraram com a notícia. "Que demais! Parabéns! Que venha com muita saúde", escreveu Alok. "SOCORRO que venha com mta saúde! Que notícia maravilhosa", exclamou Maisa Silva.

Há algumas semanas, Camila Queiroz e Klebber Toledo já tinham levantado suspeitas de uma gravidez ao postarem um vídeo mostrando sua nova mansão. Na ocasião, os seguidores pensaram que eles anunciariam que seriam papais.

É bom lembrar que Camila Queiroz e Klebber Toledo casaram em 2018. A cerimônia foi realizada para 200 pessoas e começou no fim da tarde. O pedido principal da noiva era se casar em um jardim encantado com vista para o pôr do sol.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

