Grávida, Camila Queiroz exibe barriguinha em look 'diferentão'; veja

Esperando seu primeiro bebê com Klebber Toledo, Camila Queiroz exibe barriga ao apostar em look diferente e com cropped para evento
A atriz Camila Queiroz encantou ao exibir sua barriga de grávida na noite desta segunda-feira, 18, na pré-estreia do filme Uma Mulher Sem Filtro. Após viajar com Klebber Toledo para a Europa, a futura mamãe marcou presença no evento no Rio de Janeiro.
Usando um look "diferentão", composto por uma blusa de gola cropped e uma saia com uma espécie de franja lateral, a gestante esbanjou beleza e não passou despercebida ao mostrar como já está seu abdômen.
Ainda nos últimos dias, Camila Queiroz postou mais fotos da viagem e mostrando sua barriguinha de grávida.
Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo serão papais! A notícia foi dada pelo casal na sexta-feira, 11 de julho, na rede social. Com fotos exibindo a barriguinha já crescida, a atriz contou que terão um bebê.
Trocando carinhos e ao lado de seus cachorros, os famosos apareceram nas fotos anunciando que a família deles crescerá. Com o abdômen de fora, a futura mamãe mostrou que já está com a barriguinha em evidência e contou que está com cinco meses.
"Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs. Nos comentários, os internautas vibraram com a notícia. "Que demais! Parabéns! Que venha com muita saúde", escreveu Alok. "SOCORRO que venha com mta saúde! Que notícia maravilhosa", exclamou Maisa Silva.
Há algumas semanas, Camila Queiroz e Klebber Toledo já tinham levantado suspeitas de uma gravidez ao postarem um vídeo mostrando sua nova mansão. Na ocasião, os seguidores pensaram que eles anunciariam que seriam papais.
É bom lembrar que Camila Queiroz e Klebber Toledo casaram em 2018. A cerimônia foi realizada para 200 pessoas e começou no fim da tarde. O pedido principal da noiva era se casar em um jardim encantado com vista para o pôr do sol.
Ver essa foto no Instagram
|Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida
|Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'
|Astróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
|Atriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'
|Ana Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'
|Rodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa
|Batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto
|Fabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira
|Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça
|Fabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'