Camila Queiroz e Klebber Toledo assustam com vídeo: 'Anúncio de gravidez'

Novos papais? Camila Queiroz e Klebber Toledo assustam ao mostrarem construção de seu novo lar; atores surgiram em vídeo romântico em meio à obra

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo estão construindo uma nova mansão. Na rede social, o casal postou um vídeo romântico curtindo o espaço sendo reformado e assustaram alguns internautas, que acharam que eles iriam anunciar uma gravidez. Os famosos então compartilharam com seu público a nova conquista.

Pelo registro é possível ver que o novo lar dos pombinhos é grande e com teto bastante alto. O piso colocado até o momento é de cor clara. Felizes, eles apareceram se beijando e andando em meio aos itens de obra. Por surgirem no clima de romance, muita gente pensou que falariam que estão esperando seu primeiro bebê.

"Mais uma etapa da nossa vida sendo construída, nosso lar, ansiosos para dividir tudo com vocês", disseram os apresentadores Casamento às Cegas, da Netflix. Nos comentários, os internautas reagiram com a novidade. "Eba, vai ser lindo", disse a atriz Giovanna Lancellotti. "Pensei que fosse anúncio de gravidez", disseram. "No começo, eu pensei que estava grávida", falaram.

É bom lembrar que Camila Queiroz e Klebber Toledo casaram em 2018. A cerimônia foi realizada para 200 pessoas e começou no fim da tarde. O pedido principal da noiva era se casar em um jardim encantado com vista para o pôr do sol.

Camila Queiroz revela 'cupido' em início de namoro com Klebber Toledo

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem parte da lista dos casais mais queridos do público. O romance, no entanto, não se iniciou de imediato. Em entrevista ao 'PodDelas', a artista revelou que um 'cupido' foi responsável por juntar os dois.