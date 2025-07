Grávida de Klebber Toledo, Camila Queiroz mostra barriguinha em viagem

Curtindo 'babymoon' com Klebber Toledo, Camila Queiroz mostra barriguinha redonda em fotos em Roma, na Itália; veja como ela está grávida

Esperando seu primeiro filho, Camila Queiroz e Klebber Toledo estão curtindo uma "babymoon", uma viagem durante a gravidez. Nesta quinta-feira, 24, a atriz postou fotos da passagem deles por Roma, na Itália, e chamou a atenção ao exibir sua barriguinha.

Após revelar há pouco tempo que está grávida, a famosa já mostrou que o abdômen está aparecendo nas roupas. Inclusive, o papai apareceu fazendo carinho na região com volume.

"24 horas em Roma, amo essa cidade", escreveu a futura mamãe na legenda. Nos comentários, os internautas reagiram ao verem o álbum do "trio". "Tão linda grávida", falaram os fãs. "São lindos e perfeitos", disseram outros.

Veja as fotos de Camila Queiroz e Klebber Toledo em Roma:

O que é Babymoon?

O conceito de "babymoon" se refere à viagem realizada pelos futuros pais antes do nascimento do bebê, como uma forma de curtir o tempo a dois e recarregar as energias antes de entrarem na nova fase. Muitos casais aproveitam essa oportunidade para explorar novos destinos ou até mesmo para descansar e se preparar para o grande momento.

Como foi o anúncio da gravidez?

Com fotos carinhosas ao lado dos cachorros, o casal anunciou nas redes sociais recentemente que a família vai crescer. A atriz, com o abdômen à mostra e a barriguinha já evidente, revelou que está grávida de cinco meses. "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs.

