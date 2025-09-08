Graciele Lacerda mostra que a filha começou a engatinhar: 'Ninguém segura'

Ela cresceu! Graciele Lacerda mostra que Clara Lacerda Camargo começou a engatinhar e encanta ao exibir momento de desenvolvimento da pequena

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de oito meses, começou a engatinhar. Neste domingo, 07, a influenciadora digital compartilhou o desenvolvimento da herdeira em sua rede social e encantou.

No chão de seu triplex em Alphaville, em São Paulo, a empresária mostrou a bebê engatinhando e saindo do pano onde estava se entretendo com seus brinquedos. Orgulhosa com a conquista da pequena, a esposa do sertanejo exibiu o registro com seus seguidores.

"Largou a engatinhar, agora ninguém segura", publicou a famosa o vídeo de Clara engatinhando sem parar e sem medo.

É bom lembrar que, com frequência, os internautas apontam as semelhanças da bebê com o pai do sertanejo, seu Francisco Camargo. Graciele Lacerda já comentou que fica impressionada com a forte semelhança entre eles.

"Tem umas horas que eu filmo a Clara e até olho os vídeos dela e eu fico: 'Meu deus', me arrepio inteira, de como ela é a cara do meu sogro, eu praticamente pari meu sogro, é impressionante, isso aqui dela então [testa, olhos], a boca, porque o mô é a cara do meu sogro, ele é totalmente o pai dele, só que a Clara é cuspida, a sobrancelha dela, que é bem forte, arqueadinha, é igual do meu sogro, quando ela levanta a sobrancelha é igual", contou e disse mais sobre eles se parecerem.

Graciele Lacerda mostra a filha engatinhando

Graciele Lacerda mostra a filha engatinhando

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda usou as redes sociais para mostrar os detalhes do batizado de Clara, de sete meses, que aconteceu na segunda-feira, 18. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos.

O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo.

Depois, Graciele também mostrou Clara com os padrinhos, Wanessa, Emanoel Camargo e João Vecker, o padrinho de consagração, as avós, e também os primos. Ao dividir os registros, a influenciadora digital abriu o coração sobre o dia especial.

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!