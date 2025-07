Graciele Lacerda encanta ao mostrar primeira aula de natação da filha

Compartilhando cada momento especial a vida da filha, Graciele Lacerda encanta ao mostrar a primeira aula de natação de Clara; veja

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao compartilhar com seus seguidores mais um momento especial da vida de sua filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses. Nesta terça-feira, 29, a bebê fez sua estreia na aula de natação e esbanjou fofura ao entrar na piscina.

Com um look de banho completo, inclusive com roupão, a herdeira mais nova do sertanejo foi aprender a nadar. A mamãe de primeira viagem não deixou de registrar o momento especial e também de participar com ela.

"Hoje foi a primeira aula de natação da Clara! Sei que vocês acompanham cada passinho dela, então é claro que eu não poderia deixar de dividir esse momento com as titias e titios do Instagram! Que delícia ver esse pezinho batendo na água e os olhinhos brilhando de alegria. Mais um marco registrado com amor", relatou a influencer ao postar um vídeo do momento.

Ainda nos últimos dias, a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ganhou mais uma festinha de mesversário de princesa. A pequena comemorou seus sete meses se fantasiando e até colocando uma peruca com trança.

Graciele Lacerda mostra evolução de sua barriga após seis meses do parto

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após seis meses do nascimento da filha deles, a pequena Clara Lacerda Camargo. A influenciadora digital mostrou a evolução de seu abdômen e impressionou.

A primeira foto exibida pela empresária foi uma de quando tinha apenas três meses do parto. A segunda foi com um mês que começou a fazer seu programa de emagrecimento e, por último, após três meses do processo, ela revelou como está atualmente. "Quando eu comecei com três meses a outra tem um mês que eu tive resultado e agora minha barriga com três meses [programa de emagrecimento]", detalhou a transformação que fez a partir de dieta e exercícios físicos. Veja a foto!