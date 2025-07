Graciele Lacerda mostra evolução de sua barriga após seis meses do parto

Após seis meses do nascimento da filha Clara, Graciele Lacerda mostra como está sua barriga; esposa de Zezé Di Camargo impressionou com mudança

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após seis meses do nascimento da filha deles, a pequena Clara Lacerda Camargo. Neste sábado, 19, a influenciadora digital mostrou a evolução de seu abdômen e impressionou.

A primeira foto exibida pela empresária foi uma de quando tinha apenas três meses do parto. A segunda foi com um mês que começou a fazer seu programa de emagrecimento e, por último, após três meses do processo, ela revelou como está atualmente.

"Quando eu comecei com três meses a outra tem um mês que eu tive resultado e agora meu barriga com três meses [programa de emagrecimento]", detalhou a transformação que fez a partir de dieta e exercícios físicos.

É bom lembrar que Graciele Lacerda já elimimou mais de 20 kg desde que deu à luz sua filha e de Zezé Di Camargo. A famosa não fez cirurgias e vem mostrando diariamente sua dieta saudável além de rotina com academia.

Graciele Lacerda mostra evolução de sua barriga - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda já tinha perdido cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.