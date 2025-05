Esposa de Yudi Tamashiro mostra as primeiras fotos do filho em casa

Esposa de Yudi Tamashiro, Mila Braga exibe fotos de sua rotina com o filho recém-nascido em casa: ‘Meu japinha no colo'

Esposa do apresentador Yudi Tamashiro, a artista Mila Braga encantou seus seguidores ao compartilhar as primeiras fotos com o filho recém-nascido, Davi Yudi, em casa. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos com o bebê no colo enquanto aproveitavam uma tarde juntinhos.

Por enquanto, o casal ainda não mostrou o rosto de Davi Yudi desde o nascimento dele. Na legenda do post, Mila falou sobre a alegria de estar em casa com o bebê.

"Aqui estou, finalmente em casa com meu japinha no colo, vivendo os dias mais intensos e lindos da minha vida. Descabelada, sem dormir, com as mamas doendo, mas nada disso importa… porque ele está aqui, nos meus braços. Cada chorinho é um aperto no peito, uma urgência em acalmá-lo. O Yudi vive dizendo: “amor, você precisa dormir, descansar”, mas como? Como me afastar desse pedacinho de mim que agora vive do lado de fora? É um amor que transborda, que invade, que transforma. Um instinto que nunca imaginei ser tão forte. Agora entendo quando diziam que viramos leoas pelos nossos filhos, é real", disse ela.

E completou: "Ser mãe é um mergulho profundo no amor mais puro e selvagem que existe. Não sei explicar, só sentindo mesmo e quem sente, sabe. E quando achei que já tinha vivido de tudo, Deus me entregou você, meu filho, pra bagunçar minhas emoções de um jeito único. Como é bom ser mãe".

Filho de Yudi Tamashiro teve icterícia

O apresentador Yudi Tamashiro atualizou os fãs sobre o nascimento do seu primeiro filho, Davi Yudi, fruto do casamento com a cantora gospel Mila Braga. O bebê veio ao mundo nesta semana e ainda continua na maternidade por causa de um tratamento que precisou fazer.

O papai coruja contou que o filho teve icterícia, que é algo comum em recém-nascidos por causa da dificuldade para eliminar bilirrubina. O tratamento é feito com banho de luz e o bebê ficou em uma sala com luz azul para receber os cuidados necessários.

"Ainda estamos na maternidade. Nosso pequeno precisou ficar mais um tempinho fazendo o “banho de luz” por causa da icterícia, algo bem comum em recém-nascidos, especialmente em bebês com traços orientais, como o nosso. Isso acontece porque o fígado ainda está amadurecendo e não consegue eliminar a bilirrubina como deveria, o que deixa a pele mais amarelada. A fototerapia ajuda a regular isso, mesmo que o coração aperte ao vê-lo ali", disse ele.

Inclusive, Yudi contou que já está aprendendo com a paternidade. "Ser pai e mãe é um grande aprendizado. A gente descobre que amar também é permitir que nossos filhos passem pelo que é necessário, mesmo que eles chorem e que a nossa vontade seja protegê-los de tudo. E foi nesse momento que entendi um pouco mais sobre como Deus cuida de nós. Quantas vezes a gente reclama, chora, grita… mas Deus, com Seu amor perfeito, nos entrega não o que queremos, mas o que precisamos. Ele vê além. Ele sabe que certos processos, mesmo desconfortáveis, são essenciais pra nossa cura, crescimento e transformação", afirmou.

